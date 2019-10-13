Son Dakika Haberleri: Serdal Adalı, Beşiktaşlılarla buluştu
Son Dakika Spor Serdal Adalı, Beşiktaşlılarla buluştu

Serdal Adalı, Beşiktaşlılarla buluştu

17 dakika önce

Beşiktaş Kulübünün 20 Ekim Pazar günü yapılacak olağanüstü seçimli kongresinde başkanlığa aday olan Serdal Adalı, İzmir'deki Beşiktaş kongre üyeleri ve iş insanları ile bir araya geldi.

Beşiktaş Kulübünün 20 Ekim Pazar günü yapılacak olağanüstü seçimli kongresinde başkanlığa aday olan Serdal Adalı, İzmir'deki Beşiktaş kongre üyeleri ve iş insanları ile bir araya geldi.

Serdal Adalı, Beşiktaşlılarla buluştu

Spor

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 08:06 Kaynak: AA
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