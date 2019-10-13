Serdal Adalı, Beşiktaşlılarla buluştu
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Beşiktaş Kulübünün 20 Ekim Pazar günü yapılacak olağanüstü seçimli kongresinde başkanlığa aday olan Serdal Adalı, İzmir'deki Beşiktaş kongre üyeleri ve iş insanları ile bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 08:06 Kaynak: AA
Beşiktaş Kulübünün 20 Ekim Pazar günü yapılacak olağanüstü seçimli kongresinde başkanlığa aday olan Serdal Adalı, İzmir'deki Beşiktaş kongre üyeleri ve iş insanları ile bir araya geldi.
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