Son Dakika Haberleri: Serdal Adalı'dan başkan adaylığı açıklaması
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Serdal Adalı'dan başkan adaylığı açıklaması

1 saat önce

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Serdal Adalı, başkan adaylığı ile ilgili düşündüğünü ve başarılı olacağına inandığı takdirde perşembe günü adaylığını açıklayacağını söyledi.

Serdal Adalı'dan başkan adaylığı açıklaması, System.String[]

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Serdal Adalı, başkan adaylığı ile ilgili düşündüğünü ve başarılı olacağına inandığı takdirde perşembe günü adaylığını açıklayacağını söyledi.

Beşiktaş'ın, Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı maçta sakatlanarak hastaneye kaldırılan Dorukhan Toköz'ü ziyaret eden Adalı, başkan adaylığıyla ilgili olarak şöyle konuştu:

"Beşiktaş'ta adaylık açıklamak öyle kolay bir konu değil. Eğer faydalı olacaksam, bir yararım olacaksa aday olmak istiyorum. Laf olsun diye 'Adayım' deyip de bir seçime girmeyi doğru bulmuyorum. Sorunlar üzerine çalışıyoruz. İkinci başkan olduğum için de sorunları iyi biliyorum. Sonradan 'Vallahi bundan haberim yoktu' deme şansımız yok. Başarılı olabileceğimize inanıyorsak, perşembe günü adaylığımızı açıklarız."

Dorukhan'ın beklenenden daha kısa sürede sahalara döneceğine inandığının altını çizen Serdal Adalı, "Daha erken döneceğini kendisine de söyledim. İnşallah kendisini 5-6 ay değil de 3 ay içerisinde aramızda göreceğiz. Bir maç kazandık o da burnumuzdan geldi. Futbolun içinde var bu durumlar. İnşallah en kısa sürede aramıza döner." ifadelerini kullandı.

N'Koudou ve Oğuzhan'ın sakatlıklarıyla ilgili de değerlendirmede bulunan Adalı, "Sezon içerisinde bazen hiç sakatlık olmuyor bazen de yoğun bir sakatlık dönemi oluyor. Çok söylenecek bir şey yok. Nihayetinde sahada olan hadiseler. Antrenmanda olan sakatlıklar değil. Üçü de çok genç arkadaşlar, en kısa sürede aramıza dönecekler." şeklinde konuştu.

Beşiktaş Spor Kulübü, Dorukhan Toköz, Serdal Adalı, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 10:28 Kaynak: AA
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