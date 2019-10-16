Serdal Adalı'dan büyük proje!

Taraftar dernekleriyle bir araya gelen Adalı, projelerini anlatıp 4 adayın yarışacağı seçim öncesinde üyelerden oy talebinde bulundu.



'Güzel günlere yürüyeceğiz'



Antalya ziyaretiyle ilgili olarak Twitter adresinden açıklamada bulunan Adalı, "Antalya'da bizleri karşılayıp, gönülden destekleyen, Antalya Beşiktaşlılar Derneği'nin kıymetli üyeleri ve gönüldaşlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Sizlerin coşkusu ve desteğiyle, hep birlikte güzel günlere yürüyeceğiz" ifadelerini kullandı.



'Kulübe verdiğim maddi destek...'



Serdal Adalı, Antalya turunun ardından dün de Ankara'ya geçti. Adalı ve ekibi, Başkent'teki derneklerle temaslarda bulundu. Tecrübeli yönetici, seçim vaatleriyle ilgili olarak Twitter hesabından da bir paylaşım yaptı.



55 yaşındaki iş insanı, "Özkaynak düzenine dönüş en büyük projemiz. Doğru bir özkaynak modeli ile futbol şubemizi üreten, kazanan ve kazandıran bir yapıya oturtmayı planlıyoruz. Beşiktaş Akademi'yi bu sene içinde bitireceğiz. Kulübe bugüne kadar verdiğim maddi destek Beşiktaş Akademi için kullanılacak" ifadelerini kullandı.