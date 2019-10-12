Serdal Adalı:

Adalı toplantıda şunları söyledi:



KİMSENİN DEVAMI DEĞİLİM



" Fikret Orman, gel beraber mücadele edelim dedi. Ben de pusuda beklemek istemedim. Mali yapıdan buraya geleceğini biliyordum. Dışarda kalsam belki daha avantajlı olurdum. Fikret Orman'ın devamı gibi görüyorlar. 6 ay yönetimde olan mu devamı olur, yoksa 6.5 sene yönetimde olan mı?



7 SENEYİ İNCELETECEĞİM



Hesap sorma laflarını uzun zamandır duyuyoruz. Geçtiğimiz 7 seneyi, içinde olduğum 6 ayı da inceleteceğim. Bunu Başkan Fikret orman da yaptı. Eğer bir hata varsa gereğini yaparım.



SİMİT AYRAN YİYEN TARAFTAR



Bir hafta simit ayran yiyerek maç bileti parası biriktirecek taraftar, diğer tarafta yanlış işler dönmesine izin vermeyeceğim.



SPONSORLARA GÜNCELLEME



Mevcut sponsorlarla bir toplantı yapacağız. Takımın iyi gitmesi onların markalarına bir şeyler katıyor. Mevcut rakamları bir şekilde güncellemelerini isteyeceğiz.



ÜMRANİYE'NİN TAPUSU



Beşiktaş'a yeni gelirler getirecek şeyler yapmamız lazım. Öyle bir proje var. Beşiktaş'a gelir getirecek bir yerler düşünüyoruz. Nasıl ki zamanında Süleyman Seba, Fulya'yı Beşiktaş'a kazandırmış, onun gibi. Ümraniye'nin tapusunu alacağız.



EN BÜYÜK PROJE



Özkaynak düzenine dönmezsek futbol giderleri düşmeyecek. Özkaynak düzenine dönüş en büyük projemiz. Beşiktaş Akademi'yi bu sene içinde bitireceğiz.



10 sene önce verdiğim 6 milyon dolar vardı. O TL'ye çevrildi, 6 milyon 700 bin TL kaldı. O parayla Beşiktaş akademiyi yapayım dedim. Kazanamazsam da orayı bitireceğim.



PROFESYONEL YAPIYI HİÇBİR ŞEKİLDE BOZMAYACAĞIZ



Profesyonel yapıyı hiçbir şekilde bozmayacağız, daha da güçlendireceğiz. Bunun başında furbol var.



BEŞİKTAŞ'TA FUTBOL OYNAMIŞ BİRİNİ YÖNETİME ALACAĞIZ



Eski futbolcularla da çalışmayı düşünüyoruz. Kimimiz inşaattan anlıyoruz, kimimiz eğitimciyiz. Futboldan anlayan isimlerle de daha çok çalışmak istiyoruz.



Yönetimin içine Beşiktaş'ta futbol oynamış birini alacağız.



"HAYIRDIR, BEN FİKRET ORMAN'LA MI BEŞİKTAŞ'A GİRDİM?"



Hayırdır, ben Beşiktaş'a Fikret Orman ile mi girdim? Ben kimsenin devamı değilim. Eğer birileri aranıyorsa siz iyi bulursunuz. Camiadaki bölünmüşlüğü parçalanmışlığını bir an evvel gidermemiz lazım. Taraftar kulüpten, kulüp taraftardan kopuk. Kimseyi dışlamadan herkesi dinleyerek camiayı toplayacağımıza inanıyorum. Birbirimizle uğraşmaktan dışarı ile uğraşmıyoruz.



MALİ TABLO



Mali tabloyu çözmeden 'adayım' demek istemedim. Pazar seçim, Pazartesi bu kulübe para lazım. Ben bilincindeyim, Ahmet bey de bilincinde. Her aday biliyor.



OCAK'TA TRANSFER YAPACAĞIZ



Ocak'ta transfer yapacağız. Seçim sürecinde futbol takımı üzerinden yorum yapılmasını doğru bulmuyorum. Bana göre bu takım iyi gidecek iyi bir futbolcu topluluğu var. Geçtiğimiz sezondan sonra bu sezon futbol kısmına bütçe yaptık ve transferleri bununla yapmaya çalıştık. Yaptığımız bütçeye zarar vermeden devre arasında transfer yapacağız.



ABOUBAKAR



Santrafor almaya çalıştık. Aboubakar o tarihe kadar idmana çıkmamış. Transfer olsun diye 'şunu aldık demek' için transfer yapmadık. Bu işlerde en iyisiyim. Gider alır gelirim. Orta saha alacağız.



KARIUS'UN SÖZLEŞMESİ



Karius ile oturup konuşmadık. Zorunlu satın alma opsiyonu yok.



