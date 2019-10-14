Serdal Adalı İzmir'de Beşiktaşlılarla buluştu

Ege'de faaliyet gösteren Beşiktaş derneklerinin temsilcileriyle bir otelin konferans salonunda buluşan Adalı ve ekibi, kongre üyelerine projelerini anlattı. Tüm kongre üyeleriyle tek tek selamlaşan ve uzun süre sohbet eden Adalı'nın toplantısı basına kapalı gerçekleştirildi.