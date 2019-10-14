Son Dakika Haberleri: Serdal Adalı İzmir'de Beşiktaşlılarla buluştu
Son Dakika Spor Serdal Adalı İzmir'de Beşiktaşlılarla buluştu

Serdal Adalı İzmir'de Beşiktaşlılarla buluştu

24 dakika önce

Ege'de faaliyet gösteren Beşiktaş derneklerinin temsilcileriyle bir otelin konferans salonunda buluşan Adalı ve ekibi, kongre üyelerine projelerini anlattı.

Serdal Adalı İzmir'de Beşiktaşlılarla buluştu, System.String[]

Ege'de faaliyet gösteren Beşiktaş derneklerinin temsilcileriyle bir otelin konferans salonunda buluşan Adalı ve ekibi, kongre üyelerine projelerini anlattı. Tüm kongre üyeleriyle tek tek selamlaşan ve uzun süre sohbet eden Adalı'nın toplantısı basına kapalı gerçekleştirildi.

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:05 
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