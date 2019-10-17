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Serdal Adalı listesini teslim etti

33 dakika önce

Beşiktaş'ta 20 Ekim'deki olağanüstü seçimli genel kurulda aday olan Serdal Adalı, kesinleşmiş yönetim kurulu listesini Divan Kurulu Başkanlığı'na teslim etti.

Serdal Adalı listesini teslim etti, System.String[]

Beşiktaş'ta 20 Ekim'deki olağanüstü seçimli genel kurulda aday olan Serdal Adalı, kesinleşmiş yönetim kurulu listesini Divan Kurulu Başkanlığı'na teslim etti. Adalı, "Kim kazanırsa kazansın, Beşiktaş kazansın" ifadelerini kullandı.


Beşiktaş'ta yapılacak olan olağanüstü seçimde aday olduğunu açıklayan Serdal Adalı, kesinleşmiş yönetim kurulu listesini Divan Kurulu 2. Başkanı Fethi Hinginar'a teslim etti. Bütün adaylara başarılar dileyerek sözlerine başlayan Adalı, "Kim kazanırsa kazansın ama Beşiktaş kazansın. Ben kazanamazsam, her zaman yeni başkanın yanında olurum. Şu anda 3 aday kaldı. İsmail Ünal'a da teşekkür ediyorum. Camiayı bir arada tutmak için fedakarlık yaptı. Bana gelen herhangi bir teklif olmadı. Dün akşama kadar da çekileceği belli değildi, spontane gelişti" diye konuştu. - İSTANBUL

Serdal Adalı, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 05:15 Kaynak: İHA
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