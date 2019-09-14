Serdal Adalı'nın acı günü
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Siyah-beyazlı kulüpten yayımlanan başsağlığı mesajında, "İkinci Başkanımız Serdal Adalı'nın kıymetli annesi Özen Adalı'nın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah'tan rahmet, Serdal Adalı ve ailesi ile yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz." denildi.
Siyah-beyazlı kulüpten yayımlanan başsağlığı mesajında, "İkinci Başkanımız Serdal Adalı'nın kıymetli annesi Özen Adalı'nın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah'tan rahmet, Serdal Adalı ve ailesi ile yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz." denildi.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 12:10
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