Son Dakika Haberleri: Serdal Adalı'nın acı günü
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Serdal Adalı'nın acı günü

38 dakika önce

Siyah-beyazlı kulüpten yayımlanan başsağlığı mesajında, "İkinci Başkanımız Serdal Adalı'nın kıymetli annesi Özen Adalı'nın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah'tan rahmet, Serdal Adalı ve ailesi ile yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz." denildi.

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Siyah-beyazlı kulüpten yayımlanan başsağlığı mesajında, "İkinci Başkanımız Serdal Adalı'nın kıymetli annesi Özen Adalı'nın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah'tan rahmet, Serdal Adalı ve ailesi ile yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz." denildi.

Serdal Adalı, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 12:10 
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