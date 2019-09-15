Son Dakika Haberleri: Serdal adalı'nın annesi özen adalı, adana'da toprağa verildi
Son Dakika Spor Haber

Serdal adalı'nın annesi özen adalı, adana'da toprağa verildi

18 dakika önce

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Serdal Adalı'nın dün vefat eden annesi Özen Adalı (82), memleketi Adana'da toprağa verildi.

Serdal adalı'nın annesi özen adalı, adana'da toprağa verildi, System.String[]

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Serdal Adalı'nın dün vefat eden annesi Özen Adalı (82), memleketi Adana'da toprağa verildi.

Bir süredir tedavi gördüğü Bodrum'da dün vefat eden Özen Adalı'nın cenazesi, havayoluyla memleketi Adana'ya getirildi. Bugün Adana Asri Mezarlığı'ndaki cenazeye yakınları, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Adana Demir spor Başkanı Murat Sancak, Adanaspor Başkanı Bayram Akgül ile siyaset, spor ve iş dünyasından çok sayıda isim katıldı. Taziyeleri kabul eden Serdal Adalı'yı, sevenleri acı gününde yalnız bırakmadı.

Özen Adalı'nın cenazesi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası aile kabristanlığında toprağa verildi.

Beşiktaş Spor Kulübü, Serdal Adalı, Bodrum, Adana, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 03:58 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


"Falcao gelirse kurban keseceğim" diyen esnaf, sözünü tuttu
Jose Mourinho: Fatih Terim ile çok iyi arkadaşlığım var Türkiye Rallisi'nin galibi Sebastian Ogier Manchester United ve Atletico Madrid, Vedat için geliyor!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.9.2019 16:17:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Serdal adalı'nın annesi özen adalı, adana'da toprağa verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]