Son Dakika Haberleri: Serdal Adalı resmen aday
Son Dakika Spor Serdal Adalı resmen aday

Serdal Adalı resmen aday

53 dakika önce

Beşiktaş'ta 20 Ekim'de gerçekleşecek olan olağanüstü seçimli genel kurul için gerekli imzaları toplayan Serdal Adalı, başkan adaylığı başvurusunu ve geçici yönetim kurulu listesini Divan Kurulu Başkanlığı'na teslim etti.

Serdal Adalı resmen aday, System.String[]

Beşiktaş'ta 20 Ekim'de gerçekleşecek olan olağanüstü seçimli genel kurul için gerekli imzaları toplayan Serdal Adalı, başkan adaylığı başvurusunu ve geçici yönetim kurulu listesini Divan Kurulu Başkanlığı'na teslim etti.


Beşiktaş'ta alınan kongre kararının ardından başkan adaylığı için adı geçen isimlerden Serdal Adalı, Divan Kurulu Başkanlığı'na geçici yönetim kurulu listesini teslim etti ve resmen aday oldu. Daha önce adaylık için gereken imza sayısına ulaşan ve sonrasında yönetim kurulu listesini hazırlayan Serdal Adalı, bugün resmi olarak adaylığını açıkladı.


Belgelerini teslim ettikten sonra kısa bir açıklama yapan Adalı, "Teşekkür ederim. Önümüzdeki seçim için tüm aday olacak arkadaşlarıma da başarılar diliyorum. Camiamız için inşallah hayırlı uğurlu olur. Düzeyli ve güzel bir seçim olsun. Herkese başarılar diliyorum. Sizin de bildiğiniz gibi zor bir dönemden geçiyoruz. Camiamızın bu dönemde birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğu kadar başka hiçbir şeye ihtiyacı yok. Beşiktaşımız için inşallah hayırlı olur ve güzel günler olur" ifadelerini kullandı.


Adalı önümüzdeki günlerde basın mensuplarıyla bir araya gelerek projelerini de açıklayacağını belirtti. - İSTANBUL

Serdal Adalı, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 02:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


NATO Genel Sekreteri Türkiye'ye geliyor
Beşiktaş'ta Serdal Adalı başkanlığa aday oldu Arap Birliği'nden Barış Pınarı Harekatı'na küstah tepki: Operasyon kabul edilemez Beşiktaş'ta Serdar Adalı,Hürser Tekinoktay ve Ahmet Nur Çebi başkan adaylığını açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 15:03:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Serdal Adalı resmen aday
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]