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Serdar Adalı'nın annesi toprağa verildi

1 saat önce

Beşiktaş İkinci Başkanı Serdal Adalı'nın dün vefat eden annesi Özen Adalı, Adana Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Serdar Adalı'nın annesi toprağa verildi, System.String[]

Beşiktaş İkinci Başkanı Serdal Adalı'nın dün vefat eden annesi Özen Adalı, Adana Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.


Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat eden Beşiktaş ikinci başkanı Serdar Adalı'nın 82 yaşındaki annesi Özen Adalı'nın cenazesi, hava yoluyla memleketi Adana'ya getirildi.


Daha sonra Adana Asri Mezarlığı'na götürülen merhumenin naaşı kılınan cenaze namazının ardından Adalı Aile Kabristanlığı'nda toprağa verildi.


Cenazeye merhumenin yakınları, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Adana Demir spor Başkanı Murat Sancak, Adanaspor Başkanı Bayram Akgül ile siyaset, spor ve iş dünyasından çok sayıda isim katıldı.


Taziyeleri kabul eden Serdal Adalı'yı, sevenleri acı gününde yalnız bırakmadı. - ADANA

Serdar Adalı, Beşiktaş, Adana, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 02:46 Kaynak: İHA
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