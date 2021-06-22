Serdar Ali Çelikler'den, Şenol Güneş için çarpıcı sözler: Memleketçilik yaptığı iddiaları var

A Milli Takım, EURO 2020 defterini eksi 7 averajla, puansız kapattı. Başarısızlığın en büyük sorumlusu olarak gösterilen teknik direktör Şenol Güneş'e ise tepki yağdı. YouTube'da yayın yapan Vole kanalının ünlü yorumcusu Serdar Ali Çelikler'in gündeme getirdiği iddialar ise dikkat çekti.

"BU VAZO ARTIK YAPIŞMAZ"

Şenol Güneş'in görevi bırakması gerektiğini belirten Serdar Ali Çelikler, "Şenol Hoca'ya çok ciddi tepki var. Memleketçilik yaptığı iddiaları var. Savunulacak pozisyon da değil. Devam edemezsin. Vazo kırıldı. Bu vazo artık yapışmaz. Bence bırak" dedi.