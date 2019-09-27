Serdar Ali Çelikler: "Yenilmemek son maçlarda daha çok ön plana çıkıyor..."
1 saat önce
110 senedir devam eden "Galatasaray - Fenerbahçe" rekabetini Misli TV'ye değerlendiren Serdar Ali Çelikler, yarın oynanacak maçta Galatasaray'ı bir adım önde görse de beraberliği ön planda tuttuğunu söyledi.
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27.09.2019 13:27:52. #1.13#
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