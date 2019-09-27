Son Dakika Haberleri: Serdar Ali Çelikler: "Yenilmemek son maçlarda daha çok ön plana çıkıyor..."
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Serdar Ali Çelikler: "Yenilmemek son maçlarda daha çok ön plana çıkıyor..."

1 saat önce

110 senedir devam eden "Galatasaray - Fenerbahçe" rekabetini Misli TV'ye değerlendiren Serdar Ali Çelikler, yarın oynanacak maçta Galatasaray'ı bir adım önde görse de beraberliği ön planda tuttuğunu söyledi.

Serdar Ali Çelikler:

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 11:41 
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