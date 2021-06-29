SPOR Serdar Avcı, WBC kemeri için efsanevi boksör Muhammed Ali'nin salonunda çalışıyor

Başka bir efsane Mike Tyson'un antrenörü ile şampiyonluğa hazırlanıyor

WBC kemerini Türkiye'ye getireceğim

İSTANBUL, (DHA) - Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen Universal Boxing Organization'da (UBO) yarı ağır sıklette dünya şampiyonu olan Serdar Avcı, Dünya Boks Konsey (WBC) Asia Silver kemeri için hazırlıklarına Amerika Birleşik Devletleri'nin Miami kentinde devam ediyor.

Uzun zaman ara verdiği boksa UBO yarı ağır sıklet şampiyonluğuyla dönen Serdar Avcı, WBC kemeri için efsanevi boksör Muhammed Ali'nin Miami'de bulunan spor salonunda çalışmalarını sürdürüyor. Kemer için oldukça iddialı olduğunu söyleyen Avcı'nın ABD'deki hazırlıklarında antrenörlüğünü ise boksun diğer bir efsanesi Mike Tyson'un da antrenörlüğünü üstlenen Stacey Mckinley yapıyor.

SERDAR AVCI MUHAMMED ALİ'NİN SALONUNDA, BAŞKA BİR EFSANE TYSON'UN ANTENÖRÜYLE ÇALIŞIYORUM

Bir boks efsanesinin salonunda, başka bir boks efsanesinin antrenörüyle çalıştığını belirten Serdar Avcı, WBC kemeri için Amerika'da kamptayım. Antrenmanlarımı Muhammed Ali'nin Miami'de bulanan salonunda gerçekleştiriyorum. Buradaki kampta antrenörlüğümü ise Mike Tyson'ın da antrenörlüğünü üstlenmiş Stacey McKinley yapıyor. WBC kemerine verdiğimiz önem ve ne kadar iddialı hazırlandığımızın bir göstergesi bu. Yoğun bir kamp dönemi oluyor. Sabah, akşam ağır antrenmanlar yapıyoruz. McKinley ile çalışmak da oldukça güzel. Ondan da öğrendiğim birçok şey var. En iyi organizasyonlarda ülkemi gururlandırmak için hazırlıklarıma devam ediyorum. Dünyanın en prestijli kemerlerinden olan WBC için ringe çıkacağım. Ayrıca Kadıköy Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Orhun Güngördü'ye desteklerinden dolayı teşekkür etmek istiyorum. Daha önce hedefimin bütün kemerleri toplamak olduğunu söylemiştim. Bu amaç için var gücümle çalışacağım ifadelerini kullandı.