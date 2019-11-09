Son Dakika Haberleri: Serdar Aziz: Attığım golü çalıştım
Son Dakika Spor Serdar Aziz: Attığım golü çalıştım

Serdar Aziz: Attığım golü çalıştım

6 saat önce

Serdar Aziz'in maç sonu yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalar şu şekilde: Zor bir maç olacağını biliyorduk. Ortaya koymak istediğimiz oyunu sergileyemedik.

Serdar Aziz: Attığım golü çalıştım, System.String[]

Serdar Aziz'in maç sonu yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalar şu şekilde:


Zor bir maç olacağını biliyorduk. Ortaya koymak istediğimiz oyunu sergileyemedik. Sonuç olarak istediğimiz galibiyeti aldık. Şampiyonluk yolunda tüm maçlarımızı kazanmak istiyoruz.


Bugün pozisyon üretmekte zorlandık. Her maç buluyoruz ama bugün zordu. Antrenmanlarda hep attığım tarz golleri çalışıyordum. Bugün de başardım. Sakatlığım ciddi değil.

Serdar Aziz, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 01:20 
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