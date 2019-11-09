Serdar Aziz: Attığım golü çalıştım
6 saat önce
Serdar Aziz'in maç sonu yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalar şu şekilde: Zor bir maç olacağını biliyorduk. Ortaya koymak istediğimiz oyunu sergileyemedik.
Serdar Aziz'in maç sonu yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalar şu şekilde:
Zor bir maç olacağını biliyorduk. Ortaya koymak istediğimiz oyunu sergileyemedik. Sonuç olarak istediğimiz galibiyeti aldık. Şampiyonluk yolunda tüm maçlarımızı kazanmak istiyoruz.
Bugün pozisyon üretmekte zorlandık. Her maç buluyoruz ama bugün zordu. Antrenmanlarda hep attığım tarz golleri çalışıyordum. Bugün de başardım. Sakatlığım ciddi değil.
Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 01:20
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