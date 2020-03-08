Serdar Aziz: "Çok sinirliyim" - Son Dakika
Son Dakika Spor Serdar Aziz: 'Çok sinirliyim' - Son Dakika Spor

Serdar Aziz: "Çok sinirliyim"

6 saat önce

İptal edilen golü hakkında konuşan Serdar, "Golü attığımı gördüm. Onun haricinde gol mü, faul mü yoksa Ozan'ın eline mi çarptı bilmiyorum.

Serdar Aziz:

İptal edilen golü hakkında konuşan Serdar, "Golü attığımı gördüm. Onun haricinde gol mü, faul mü yoksa Ozan'ın eline mi çarptı bilmiyorum. Pozisyonu da sonrasında görmedim. Sadece iptal olduğunu gördüm. Sevinemedik tabii, sonuçta iptal oldu. Yapacak bir şey yok." dedi.


"Çok sinirliyim"


Savaşmaya devam edeceklerini ifade eden Serdar Aziz, "Çok sinirliyim. Mücadele ediyoruz. 10 kişi kaldık. Berabere bitti ama mağlup da olabilirdik. Savaşmaya devam edeceğiz. Elimizden geleni yapıyoruz. 10 kişi kaldıktan sonra da gol atmaya çalıştık. Golü son dakikalarda bulduk. Gerçekten üzgünüz. Kelimelerle ifade edemiyoruz. Savaşacağız. Yapacak başka bir şey yok." ifadelerini kullandı.

Serdar Aziz, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 12:31 
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