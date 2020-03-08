İptal edilen golü hakkında konuşan Serdar, "Golü attığımı gördüm. Onun haricinde gol mü, faul mü yoksa Ozan'ın eline mi çarptı bilmiyorum. Pozisyonu da sonrasında görmedim. Sadece iptal olduğunu gördüm. Sevinemedik tabii, sonuçta iptal oldu. Yapacak bir şey yok." dedi.



"Çok sinirliyim"



Savaşmaya devam edeceklerini ifade eden Serdar Aziz, "Çok sinirliyim. Mücadele ediyoruz. 10 kişi kaldık. Berabere bitti ama mağlup da olabilirdik. Savaşmaya devam edeceğiz. Elimizden geleni yapıyoruz. 10 kişi kaldıktan sonra da gol atmaya çalıştık. Golü son dakikalarda bulduk. Gerçekten üzgünüz. Kelimelerle ifade edemiyoruz. Savaşacağız. Yapacak başka bir şey yok." ifadelerini kullandı.