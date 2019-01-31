Serdar Aziz'den Galatasaray'a Teşekkür
1 saat önce
Galatasaray'dan ayrılan Serdar Aziz, sarı-kırmızılılara sosyal medya hesabından teşekkür etti.
Galatasaray'dan ayrılan Serdar Aziz, sarı-kırmızılılara sosyal medya hesabından teşekkür etti.
Galatasaray ile yollarını ayıran 28 yaşındaki Serdar Aziz, Fenerbahçe ile anlaştı. Başarılı futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sarı-kırmızılılara veda etti. Serdar Aziz paylaşımında, "Her şey için teşekkürler Galatasaray" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:43 Kaynak: İHA
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