Serdar Aziz, Fenerbahçe için bir stoperden fazlası!

Spor Arena/ Süleyman ARAT - KÖTÜ bir sezon geçiren Fenerbahçe'de ayakta kalan isimlerden biri Serdar Aziz oldu... Futbol hayatının en golcü sezonunun geçiren 29 yaşındaki futbolcu, stoper mevkiinde oynamasına rağmen bu sezon forma giydiği 17 maçta 1467 dakika sahada kalarak yüzde 23'lük bir gol ortalaması yakaladı ve forvet oyuncularına adeta parmak ısırttı. Serdar, takımın ligde en golcü üçüncü ismi durumunda.



KAFALARI ADETA PENALTI!



F. Bahçe ileri uçta oynayan Mevlüt Erdinç'in ligde henüz golünün bulunmazken Garry Rodrigues ve Ozan Tufan 3'er, Deniz Türüç ve Ferdi Kadıoğlu 2'er, Miha Zajc 1 gol kaydetti. İleri uçta oyuncuların çaresiz kaldığı bu sezonda Serdar 4 golle tüm bu isimleri geride bıraktı. Tüm gollerini duran toplarda kafayla atan tecrübeli oyuncunun ceza sahası içinde bulunması kaleciler için artık penaltı kadar tehlikeli olmaya başladı.



