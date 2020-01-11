Serdar Aziz gündem olan pozisyonu anlattı: İlk o faul yaptı - Son Dakika
Son Dakika Spor Serdar Aziz gündem olan pozisyonu anlattı: İlk o faul yaptı - Son Dakika Spor

Serdar Aziz gündem olan pozisyonu anlattı: İlk o faul yaptı

13 dakika önce

Fenerbahçe'nin deneyimli oyuncusu Serdar Aziz, Beşiktaş derbisinde Vida ile yaşadığı pozisyonu anlattı. Serdar Aziz, "O pozisyonda önce Vida benim boynumu koluyla sarıyor. Benim reaksiyonum Vida'nın hareketinden sonra. Yani bir faul varsa onu ilk Vida başlatıyor." dedi.

Fenerbahçe forması giyen Serdar Aziz, sarı-lacivertli takımın kamp yaptığı Antalya Belek'te Fenerbahçe resmi sitesine açıklamalarda bulundu.Deneyimli oyuncu, "Takım olarak çok yoğun bir şekilde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Ancak bu yoğunluk pozitif anlamda bir yoğunluk. Kamp dönemi boyunca gerçekleştirdiğimiz çalışmalar bizlere pek çok katkı sağladı ve problemlerimizi çözme imkanı yakaladık. Hem taktiksel çalışmalar hem de kondisyon çalışmalarıyla ligin 2. yarısına en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Takımda moraller çok iyi, idmanlar kıran kırana geçiyor, herkes çok motive. Teknik Direktörümüz Ersun Yanal'ın önderliğinde yalnızca hedeflerimize odaklanmış durumdayız." dedi.

"BENİM GÖREVİM TAKIMIMIN GOL YEMESİNİ ÖNLEMEK"

Serdar Aziz, "Benim görevim her an hazır olmak ve hocamın bana görev vermesi halinde sahada en iyi performansımı gösterip, takımıma katkıda bulunmak. Sahadaki öncelikli görevim ise rakip atakları durdurmak, takımımın gol yemesini önlemek. Tüm bunların üzerine bir de skora katkı sağlarsam o zaman ayrı bir mutlu oluyorum tabii." diye konuştu.

"BENİM REAKSİYONUM VİDA'NIN HAREKETİNDEN SONRA"

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde yaşanan ve günlerce konuşulan pozisyonla ilgili konuşan Serdar Aziz, "O pozisyonda önce Vida benim boynumu koluyla sarıyor. Benim reaksiyonum Vida'nın hareketinden sonra. Yani bir faul varsa onu ilk Vida başlatıyor. İlginç olan kamerada açıkça görülmesine rağmen insanların bu pozisyonu Fenerbahçe aleyhine değerlendirmesi. Daha önce başka takımlarda oynarken de tartışmalı pozisyonlar yaşadım ancak Fenerbahçe forması giydiğim dönemde en ufak pozisyonda dahi insanların Fenerbahçe aleyhine bir şeyler araması garip geliyor bana." ifadelerini kullandı.

Serdar Aziz gündem olan pozisyonu anlattı: İlk o faul yaptı
Serdar Aziz, Fenerbahçe, Beşiktaş, Belek, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 11:50 
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