Serdar Aziz'in eşi Adana Demirspor'a transfer olmasına izin vermedi

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Younes Belhanda transferinde mutlu sona ulaşan Adana Demirspor, Fenerbahçe'den Serdar Aziz'i de kadrosuna katmak istiyor ancak beklemediği bir pürüzle karşılaştı. Adana Demirspor, Fenerbahçe'den Serdar Aziz'e talip olsa da transfer Serdar'ın eşine takıldı.

İSTANBUL'DAN AYRILMAK İSTEMEDİ

Serdar Aziz'in eşinin İstanbul'dan ayrılmak istememesi ve Adana'ya gitmeye sıcak bakmaması nedeniyle transferin gerçekleşmediği öğrenildi.

GİRESUNSPOR DA İSTİYOR

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Giresunspor da Serdar Aziz için nabız yokluyor. F. Bahçe ile bir yıl daha mukavelesi olan 30 yaşındaki stoperin ayrılma ihtimali şimdilik zor gözüküyor.