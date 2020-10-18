Serdar Aziz'in hakem Atilla Karaoğlan'a ettiği hakaret kameralara yansıdı - Son Dakika

Serdar Aziz'in hakem Atilla Karaoğlan'a ettiği hakaret kameralara yansıdı

18.10.2020 21:08
Serdar Aziz'in hakem Atilla Karaoğlan'a ettiği hakaret kameralara yansıdı, System.String[]

Maçların seyircisiz olarak oynanmasından dolayı futbolcular ile hakemler arasında diyaloglar televizyon yayınına direkt olarak yansımaya başladı. Fenerbahçeli Serdar Aziz'in hakem Atilla Karaoğlan'a ettiği hakaret de izleyenler tarafından duyuldu.

Süper Lig'de Göztepe ile Fenerbahçe arasında oynanan maça hakem Atilla Karaoğlan'ın penaltı kararları damga vururken; iki takımın futbolcuları da hakemin verdiği faul kararlarından memnun olmadı.

Maçların seyircisiz olarak oynanmasından dolayı futbolcular ile hakemler arasında diyaloglar televizyon yayınına direkt olarak yansımaya başladı.

"SİZ NASIL ADAMLARSINIZ, ŞEREFSİZ KÖPEKLER"

O anlardan biri de Serdar Aziz'in hakem Atilla Karaoğlan'a olan tepkisi sırasında ekranlara yansıdı. Hakem Karaoğlan'ın Fenerbahçe ceza sahasının sol çaprazında verdiği faul pozisyonuna tepki gösteren Serdar Aziz'in "Siz nasıl adamlarsınız, şerefsiz köpekler" dediği duyuldu.

Serdar Aziz'in hakem Atilla Karaoğlan'a ettiği hakaret kameralara yansıdı

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Son Dakika Spor Serdar Aziz'in hakem Atilla Karaoğlan'a ettiği hakaret kameralara yansıdı - Son Dakika Spor

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