Serdar Aziz'in korkunç sakatlığını rakip hoca Rıza Çalımbay anlattı: Fedakarlık yaparak oynadı

Fenerbahçe- Sivasspor karşılaşmasına sakatlıklar damga vurdu. Maçın son anlarında özellikle Sivassporlu futbolcuların zaman geçirme amaçlı olarak yerde yattığına dair yorumlar yapıldı. Çalımbay, bu eleştirilere cevap verdi.

AYAĞINA DARBE ALDI

Rıza Çalımbay, "Gerçekten ciddi sakatlıklar oldu. Bizden de Fenerbahçe'den de. Futbolcumuz ayağına darbe aldı. Takım arkadaşı Uğur, ona rağmen topu alıp atağa gitmeye çalıştı. Zaman geçirme olayı falan olamaz Serdar'ın da durumu ciddiydi. Kenarda konuştum. 'Kafamı vurdum hocam, kusacağım' dedi. Ona rağmen oynadı" ifadelerini kullandı.