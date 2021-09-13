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Serdar Aziz'in korkunç sakatlığını rakip hoca Rıza Çalımbay anlattı: Fedakarlık yaparak oynadı - Son Dakika

Serdar Aziz'in korkunç sakatlığını rakip hoca Rıza Çalımbay anlattı: Fedakarlık yaparak oynadı

13.09.2021 15:09

Sivasspor'un hocası Rıza Çalımbay, Fenerbahçe'den rakip futbolcu Serdar Aziz'in ciddi sakatlık yaşamasına rağmen maça devam ettiğini ifade etti. Çalımbay, "Serdar ile kenarda ben konuştum. 'Kafamı vurdum, kusacağım hocam' dedi. Ona rağmen oynadı" diye konuştu. Daha önce burnundan ameliyat olan Serdar, o bölgeye aldığı darbe sonrası acı içinde oynamaya devam etti.

Fenerbahçe- Sivasspor karşılaşmasına sakatlıklar damga vurdu. Maçın son anlarında özellikle Sivassporlu futbolcuların zaman geçirme amaçlı olarak yerde yattığına dair yorumlar yapıldı. Çalımbay, bu eleştirilere cevap verdi.

Serdar Aziz'in korkunç sakatlığını rakip hoca Rıza Çalımbay anlattı: Fedakarlık yaparak oynadı

AYAĞINA DARBE ALDI

Rıza Çalımbay, "Gerçekten ciddi sakatlıklar oldu. Bizden de Fenerbahçe'den de. Futbolcumuz ayağına darbe aldı. Takım arkadaşı Uğur, ona rağmen topu alıp atağa gitmeye çalıştı. Zaman geçirme olayı falan olamaz Serdar'ın da durumu ciddiydi. Kenarda konuştum. 'Kafamı vurdum hocam, kusacağım' dedi. Ona rağmen oynadı" ifadelerini kullandı.

Serdar Aziz'in korkunç sakatlığını rakip hoca Rıza Çalımbay anlattı: Fedakarlık yaparak oynadı

Rıza Çalımbay, Serdar Aziz, Fenerbahçe, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Serdar Aziz'in korkunç sakatlığını rakip hoca Rıza Çalımbay anlattı: Fedakarlık yaparak oynadı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Serdar Aziz'in korkunç sakatlığını rakip hoca Rıza Çalımbay anlattı: Fedakarlık yaparak oynadı - Son Dakika
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