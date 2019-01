Serdar Aziz'in Olmaması İçin Bir Neden Yok"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Galatasaray'dan ayrılması kesinleşen Serdar Aziz'in Fenerbahçe'ye transferinin önünde hiçbir engel olmadığını ifade etti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Galatasaray'dan ayrılması kesinleşen Serdar Aziz'in Fenerbahçe'ye transferinin önünde hiçbir engel olmadığını ifade etti. Yanal, kadro dışı olan genç futbolcuları Ozan Tufan'ı da Alanyaspor'a kiralayacaklarını belirtti. İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'da devam ettiren Fenerbahçe'de Teknik Direktör Ersun Yanal, basın mensuplarıyla sohbet toplantısında bir araya gelerek açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, takımın genel durumuyla ilgili değerlendirme yaparak, "Takımın durumu iyi, oyun kalitesi, fizik kalitesi her şey düzelir. Fenerbahçe gerçekten kendi hedeflerinden daha büyük hedeflere sahip bir takım. Bugün bunu Fenerbahçe çok net bir şekilde göstermiş. 35 bin 801 taraftar takip etmiş, bu kadar taraftarın stadı doldurması Fenerbahçe'nin sıralamada sahip olduğu yerden daha farklı bir dokuya sahip olduğunu anlamak için son derece yeterli. Bu hepimiz için önemli bir fırsat. Bardağın dolu tarafından baktığım zaman burada çalışan tüm arkadaşların bizden önce de çalışanlar dahil beceriksiz, yeteneksiz olduğunu düşünmüyorum. İlla bir sonucu almamak beceriksiz olduğun anlamına gelmez. Herkesin hayatında bazı dönemler hayal kırıklıkları yaşanabilir" şeklinde konuştu.



"ALİ KOÇ FENERBAHÇE'NİN EN BÜYÜK ŞANSIDIR"



Yanal, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sarı-lacivertli kulüp için en büyük şanlardan biri olduğunu vurgulayarak, "Fenerbahçe'de en büyük şanslardan birisi de, Sayın Ali Koç. Hem aile yapısını hem futbol tutkusunu kimse inkar edemez. Türk futbolu adına da şans olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'ye gelen kişilerin de profilleri tartışılmaz. Oluşum bir türlü yerine oturmadı, bunu böyle değerlendirmek lazım. Böyle bakarsak hiçbir şeye zarar vermeden, burası inan Fenerbahçe diyoruz ya aslında bizim Fenerbahçe'ye inancımızdan kaynaklanan İnan Fenerbahçe'dir" açıklamasını yaptı.



"BU ORTAMDAN ÇIKIŞIN REÇETESİ TARAFTAR DESTEĞİ"



Fenerbahçe'nin ilk yarıdaki kötü gidişatında sarı-lacivertli taraftarların maçlara daha yoğun ilgi göstermesiyle ilgili konuşan Yanal, "Türkiye'nin geçirmiş olduğu acı bir tablo var. 3 Temmuz ve sonrasında 15 Temmuz var. Toplum olarak aldığımız önemli dersler var. Burada da Fenerbahçe taraftarının çok önemli rolü var. Bu kadar kulübüne bağlı onu hayatının odağına koyan bir taraftar var. Bu ortamdan çıkışın reçetesi, takımın her ne koşulda olursa olsun taraftarın takımını desteklemesi. Bugün Fenerbahçe sıralamada tarihin en kötü sonuçlarından birinde olmasına rağmen, taraftar geçen seneye göre artış göstermiş. Bu hala takıma inanmak demektir. Bu inancı gördüğünüzde karşısında bir inanç gelişiyor" ifadelerini kullandı.



"FENERBAHÇE TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINDANDIR"



Tecrübeli teknik direktör, Fenerbahçe'nin Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri olduğunun altını çizerek, şu ifadelere yer verdi:



"Bugün Türkiye'de Fenerbahçe'yi başka bir yere koymak gerekiyor. Bence Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütlerinden birisi. Fenerbahçe'nin hedefi bir-iki maçı kazanmak değildir, şampiyon olmak değildir, Fenerbahçe'nin hedefi bunlardan daha büyüktür. Çünkü Fenerbahçe'nin bir duruşu ve onurlu bir tavrı vardır. Bugün bulunduğumuz noktadan bizi daha üstlere taşıyacak ve şampiyonluğa götürecek olan da budur. Kimse bundan yorulmaz etkilenmez, eğilmez, bu benim gördüğüm. Onun için Fenerbahçe."



"GEÇMİŞİ KONUŞMAK GELECEĞİ ISKALAMAKTIR"



Fenerbahçe'nin geçirdiği kötü günleri konuşmak istemediğini söyleyen Ersun Yanal, şu açıklamalara yer verdi:



"Geçmiş geçmişte kaldı. Geçmişi konuşmak, geleceği ıskalamak demektir. Hiç kimseden şikayetçi değilim. Hiç kimse hakkında yorum yapmayacağım. Lütfen bana asla geçmişi sormayın. Çünkü sonuçta Fenerbahçe'nin seçtiği insanlarla çalıştık. Bize bu insanlarla ilgili yorum yapmak yakışmaz. Bir dönem kapandı, bir dönem başladı. Kıyaslamak takıma zarar verir. Bize hiçbir fayda sağlamaz. Bizi bekleyen çok ciddi bir süreç var. Orada hata yapmayalım. Neler yapacağımızı konuşalım."



"ALİ KOÇ'UN TRANSFERDE KAYNAK OLUŞTURACAĞINDAN KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN"



Fenerbahçe taraftarının istediği oyun stilini sahaya getireceklerini anlatan Yanal, "Fenerbahçe taraftarının istekleri var. Fenerbahçe taraftarı coşkulu, arzulu, mücadele eden, çubuklusuna karşı tavrı olan, boğuşan insanlar istiyor. Bunu yapmak zorundayız. Fenerbahçe sahaya çıktığında mağlup olabilir ama o sahadan çıkarken herkes tarafından takdir edilmeli. Taraftar bu coşkuyu görmek istiyor, bunu da yapacağız. Bu olmazsa olmazımız. O formayla sahaya çıkıyorsak, o savaşı vereceğiz. Ondan sonra bu işin daha kaliteli yapılabilmesi için her şeyi yapacağız. Gerekiyorsa adam yollayacağız, gerekiyorsa adam alacağız. Transferde hiç dolambaçlı işler yapmayacağız. Türkiye'de değişen futbolu hiç kimse ıskalamamalı. Akıllı olalım ve doğru düşünelim. Ali Bey'in transferde kaynak oluşturacağından kimsenin şüphesi olmasın ama bu tablodaki ortamla yarışamazsınız. Çünkü finansal fair-play'e uygun değil" açıklamasını yaptı.



"FENERBAHÇE'NİN KADERİNDE GELECEK SEZON ŞAMPİYON OLMAK VAR"



Ersun Yanal, sarı-lacivertli camianın iddialı olduğunu belirterek, "Açık, objektif, dünya ile entegre olmuş bir başkanımız var. Bunu doğru değerlendirebilirsek bence Fenerbahçe'nin önü diğer takımlara göre çok daha fazla umutlu ve açık. Fenerbahçe seneye şampiyon olacak. Bu Fenerbahçe'nin kaderinde var. Çünkü Fenerbahçe bu kadar uzun bekleyemez. Fenerbahçe'nin kaderinde önümüzdeki sezon şampiyon olmak var. Buna ihtiyaç var. Bize yakışan da bunu gerçekleştirmek. ya olacak ya olacak. Bu iddialı olmak değil. Çünkü Fenerbahçe iddialı ben iddialı değilim" ifadelerine yer verdi.



"FENERBAHÇE LİDERLİK DIŞINDA BİR HEDEF BELİRLEYEMEZ"



Her koşulda Fenerbahçeli futbolcuların liderliği hedeflemesi gerektiğini vurgulayan Yanal, "Fenerbahçe liderlik dışında bir hedef belirleyemez. Sen Fenerbahçe önümüzdeki sezon şampiyon olamayacak diyebilir misin? Benim oyuncularım bunu yapmakla hedeflenmeli. Büyük takımlar içerisinde bu sıkıntılı süreçlerden en kolay geçecek kulüp Fenerbahçe'dir. Çünkü Fenerbahçe'nin dinamikleri buna çok müsait. Fenerbahçe başarıyla ihale edildiğinde bunu çok rahatlıkla arkadan itilecek gücü sahip olduğunu düşünüyorum" dedi.



"FENERBAHÇE TARAFTARININ BANA GÖSTERDİĞİ SEVGİ ONUR VERİCİ"



Ersun Yanal, "Olası bir kötü gidişte taraftarın tepkisinden çekiniyor musunuz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:



"Kötü gitmeyecek ki. Öyle bir şey olabilir mi? Fenerbahçe öyle bir yere girmeyecek. Ayrıca kim çekinmez Fenerbahçe taraftarının tepkisinden. Bu kadar ilgi ve sevgi sorumluluğu arttırır. Korkutmaz. Bana gösterdikleri sevgi onur verici bir şey. Herkese nasip olmayacak bir şey. Ben buranın enerjisine ve sinerjisine çok güveniyorum. Bunu yeniden oluşturabileceğimizi düşünüyorum. Söz konusu Fenerbahçe ise gerisi teferruattır. Fenerbahçe'nin ihtiyacı varsa biz oradayız. Tekrar bana ihtiyaç varsa gerisi teferruattır. Ne gerekiyorsa boynumuz kıldan ince."



"OZAN TUFAN'I ALANYASPOR'A KİRALAYACAĞIZ"



Kadro dışı bırakılan ve affedilmeyen futbolcu Ozan Tufan ile ilgili sorulan soruya ise Ersun Yanal, "Kadro dışı kalan oyuncularla görüştüm. Ozan Tufan'ı kiralık vereceğiz. Bir sene oynasın gelsin. Tam anlaştılar mı anlaşmadılar mı bilmiyorum ama büyük bir ihtimalle Aytemiz Alanyaspor. Gitmesinde yarar var. Uzun zamandan beri oynadı, oynamadı durumu var. O da kendine bir çeki düzen versin. Onun için de bir değişiklik faydalı olacaktır. Bazen çok ısrar etmek doğru yapmak anlamı taşımıyor. Böyle bir karar verdik. Bir gitsin bir nefes alsın, bir kafasını toparlasın. Bazen bu değişiklikler iyidir. Ozan giderse kiralık gidecek zaten" şeklinde cevap verdi.



"VOLKAN DEMİREL'İN FENERBAHÇE'YE VERDİĞİ HİZMET TARTIŞILMAZ"



Başkan Ali Koç'a saygısızlık yaptığı gerekçesiyle kadro dışı kalan ve önceki gün özür diledikten sonra affedilen Volkan Demirel ile ilgili de konuşan Yanal, şunları kaydetti:



"Volkan meselesi. Volkan 18 senedir bu takımda değil mi? Volkan'ın neredeyse, karısı, çocuğu, annesi, babası gibi olmuş Fenerbahçe. Bu yaşanmış bir olay. Volkan'ı buradan kimsenin silmek gibi bir düşüncesi derdi olabilir mi? Lefter'ler, Ogün'ler, Cemil Abiler bunlar efsane olmuş, Volkan da bunlardan bir tanesi gibi. Ne yaparsan yap 18 sene. Volkan da kendi yerini ve kendi mekanını, kendi kaptanlığını en iyi şekilde yapacak. Sorun yaşasak da Fenerbahçe'nin başkanına laf söyleme hakkımız yok. Volkan'ın yaptığı şey en doğrusu. Volkan özür dileyince düştü mü? Üç ay önce yaptı, bugün özür diliyor denildi, basın toplantısı yaptığı yer eleştirildi. Kendisi basın toplantısı yapmak istedi, niye masa böyle konulmuş denildi. Bunun altında bir şey yok. Ne yaparsa yapsın eleştirilecekti. Volkan'ın bana anlattıkları şöyle, 'Özellikle Ali Bey'i üzdüğüm için çok pişmanım ve üzüldüm, gidip özür dileyeceğim' dedi. Volkan'ın Fenerbahçe'deki 18 yılını ne ben ne de bir başkası yok edemez, kirletemez. Oynar oynamaz eleştirirsin ama onun Fenerbahçe'ye verdiği hizmet tartışılmaz."



"SERDAR AZİZ'İN OLMAMASI İÇİN BİR NEDEN YOK"



Yanal, Galatasaray'dan ayrılması kesinleşen savunma oyuncusu Serdar Aziz'in Fenerbahçe'ye transferi ile ilgili konuşarak, "Olmaması için bir neden yok ama Serdar Aziz'in durumu net değil. Kulübünden ayrıldı mı, ayrılmadı mı bilmiyorum. Sonuçta bonservisli bir oyuncu. Ali Bey'in etik bir duruşu var, kulüpleri izin vermiyorsa hiçbiriyle konuşmayız. Bu takımın takviyelere ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bunu doğru bir şekilde yapacağımızı düşünüyorum. İstediğimiz, alacağımız oyuncular var ama şartlar da çok zor. Sorunlu, ayrılmış, istenmeyen bir oyuncu ile de anlaşmak istemiyoruz. Yapacağımız kamp sonunda takımdan ayrılacak oyuncular da olabilir. Tüm oyuncularımıza ihtiyacımız var, 4 oyuncuyu yollayacağım dersen bu takımın oyuncularını yaralamış olurum. Elbette transfer olacak, elbette gidenler olacak" açıklamasını yaptı.



(Bora Akyol - Ozan Buğra Koşar/İHA)

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Ersun Yanal: Serdar Aziz'in Fenerbahçe'ye Gelmemesi İçin Bir Neden Yok

Atiba Burak Yılmaz'a Sahip Çıktı

Son Dakika! Alanyaspor, Fenerbahçe'den Ozan Tufan'ı Transfer Etti

Galatasaray'ın Kapısından Dönen Seleznyov, Malaga'yla Anlaştı