Serdar Aziz'in şanssız günü

Maçın 16. dakikasında kendi kalesine gol gönderen tecrübeli futbolcu, bilhassa kornerlerde gol atmak için büyük çaba sarf etti.



İkinci yarıda da sakatlık yaşayan Serdar Aziz, oyuna devam edemedi. Ersun Yanal, sakatlanan futbolcunun yerine Sadık Çiftpınar'ı oyuna dahil etti.