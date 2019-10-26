Son Dakika Haberleri: Serdar Aziz'in şanssız günü
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Serdar Aziz'in şanssız günü

1 saat önce

Maçın 16. dakikasında kendi kalesine gol gönderen tecrübeli futbolcu, bilhassa kornerlerde gol atmak için büyük çaba sarf etti.

Serdar Aziz'in şanssız günü, System.String[]

Maçın 16. dakikasında kendi kalesine gol gönderen tecrübeli futbolcu, bilhassa kornerlerde gol atmak için büyük çaba sarf etti.


İkinci yarıda da sakatlık yaşayan Serdar Aziz, oyuna devam edemedi. Ersun Yanal, sakatlanan futbolcunun yerine Sadık Çiftpınar'ı oyuna dahil etti.

Serdar Aziz, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 10:44 
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