Serdar Aziz'in şanssız günü
1 saat önce
Maçın 16. dakikasında kendi kalesine gol gönderen tecrübeli futbolcu, bilhassa kornerlerde gol atmak için büyük çaba sarf etti.
Maçın 16. dakikasında kendi kalesine gol gönderen tecrübeli futbolcu, bilhassa kornerlerde gol atmak için büyük çaba sarf etti.
İkinci yarıda da sakatlık yaşayan Serdar Aziz, oyuna devam edemedi. Ersun Yanal, sakatlanan futbolcunun yerine Sadık Çiftpınar'ı oyuna dahil etti.
Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 10:44
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