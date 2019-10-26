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Serdar Aziz sakatlandı

30 dakika önce

Sakatlıktan yeni dönen Fenerbahçeli futbolcu Serdar Aziz, Konyaspor maçının 66. dakikasında sakatlanarak yerini Sadık Çiftpınar'a bıraktı.

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Sakatlıktan yeni dönen Fenerbahçeli futbolcu Serdar Aziz, Konyaspor maçının 66. dakikasında sakatlanarak yerini Sadık Çiftpınar'a bıraktı.

Süper Lig'in 9. haftasında evinde Konyaspor'u farklı mağlup eden Fenerbahçe'de sakatlıklar peşini bırakmıyor. Müsabakanın 66. dakikasında yaptığı müdahale sonrası Serdar Aziz sakatlık geçirdi. Sağlık görevlilerinin müdahalesi sonrası oyuna tekrar dönen Aziz, 69. dakikada yerini Sadık Çiftpınar'a bıraktı. Serdar Aziz'in durumu ile ilgili henüz bir bilgilendirme yapılmadı.

Başarılı defans oyuncusu sakatlıktan yeni dönmüştü.

(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Sadık Çiftpınar, Serdar Aziz, Konyaspor, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 10:15 Kaynak: İHA
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