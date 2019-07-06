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Serdar Bingöl, Adanaspor'da

14 dakika önce

Spor Toto 1. Lig takımlarından Adanaspor, geçtiğimiz sezon Schalke 04'ün U23 takımında forma giyen 23 yaşındaki sağ bek oyuncusu Serdar Bingöl ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Serdar Bingöl, Adanaspor'da, System.String[]
Spor Toto 1. Lig takımlarından Adanaspor, geçtiğimiz sezon Schalke 04'ün U23 takımında forma giyen 23 yaşındaki sağ bek oyuncusu Serdar Bingöl ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Hedefleri olan bir takıma geldiğini ifade eden Bingöl, " Türkiye'de en rahat Adanaspor'da oynayabileceğimi düşündüğüm için burayı seçtim. Burada iyi işler yapıp Adanaspor'a katkı sağlamak istiyorum. Hem sağ bekte hem de sol bekte oynayabiliyorum. Kendime güvenim tam. Burası hedefleri olan bir camiaya. İnşallah her şey güzel olur. Transferimde emeği geçen herkese, başta Adanaspor Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Akgül'e teşekkür ederim" dedi. - ADANA
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 09:24 Kaynak: İHA
Serdar Bingöl, Schalke 04, Adanaspor, Bingöl, Spor
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