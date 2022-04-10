Serdar Dursun'dan 10. gol - Son Dakika
Üye Girişi

Serdar Dursun'dan 10. gol

10.04.2022 22:32
Serdar Dursun'dan 10. gol

Fenerbahçe'nin forveti Serdar Dursun, Galatasaray karşısında attığı golle toplamda 10 gole ulaştı.

Fenerbahçe'nin forveti Serdar Dursun, Galatasaray karşısında attığı golle toplamda 10 gole ulaştı.

Fenerbahçe'nin 30 yaşındaki forveti Serdar Dursun, Süper Lig'deki gol sayısını 10'a yükseltti. Galatasaray müsabakanın 68. dakikasında İrfan Can'ın ortasında arka direğe aşırtılan topa yaptığı vuruşla takımının ikinci golünü kaydeden Dursun, ligde 10. golünün sevincini taraftarlarla birlikte yaşadı.

(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

YORUMLAR
500
Yüzünden parça kopan Serdar, ambulans uçakla götürüldüğü Antalya'da ameliyat edildi Yüzünden parça kopan Serdar, ambulans uçakla götürüldüğü Antalya'da ameliyat edildi Kadıköy'de golden sonra ağlamamak için kendini zor tuttu! Kadıköy'de golden sonra ağlamamak için kendini zor tuttu!

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Serdar Dursun'dan 10. gol - Son Dakika


Son Dakika
22:31 Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2-0'lık skorla mağlup etti
22:31 Fenerbahçe adına derbinin en sıkıcı haberi! İrfan Can Kahveci gelecek hafta olmayacak
22:23 80 yaşındaki kadın 50 TL'lik alışveriş yapmadığı için araçtan zorla indirildi!
21:47 Derbide Başkan Ali Koç yok! Maça gelmemek için ilginç bir sebebi var
21:44 Kadıköy'de golden sonra ağlamamak için kendini zor tuttu!
21:18 Fenerbahçe'den derslik organizasyon! İşte derbinin ilk golü
21:11 Fransa'da seçim heyecanı yaşanıyor! Macron ve Le Pen ikinci tura kaldı
20:58 Şampiyonluk yarışındaki Manchester City ile Liverpool'un maçı nefes kesti
20:30 Fenerbahçe tribünlerinde çarpıcı Messi pankartı açıldı!
20:23 Arjantin'de tarladaki seslere koştu! Küçük çocuğu kaçıran yaratıkla karşılaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2022 22:48:24. #1.12#
SON DAKİKA: Serdar Dursun'dan 10. gol - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement