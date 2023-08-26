Serdar Dursun, Fatih Karagümrük\'te

Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Serdar Dursun, eski takımı Fatih Karagümrük'e transfer oldu. İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, "Taraftarımızın sevgilisi, eski golcümüz Serdar Dursun semte geri döndü." ifadeleri yer aldı.

"SERDAR DURSUN'A EMEKLERİ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ"

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "2023-2024 sezonu yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızda oyuncularımızdan Serdar Dursun, Vavacars Fatih Karagümrük Kulübüne transfer olmuştur. Serdar Dursun'a bugüne kadarki emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

"YUVANA GERİ DÖNDÜN"

Fatih Karagümrük resmi hesabından ise, "Taraftarımızın sevgilisi, eski golcümüz Serdar Dursun semte geri döndü. A Milli Futbolcumuz Serdar Dursun'a yuvana yeniden hoş geldin der, Karagümrük formasıyla gollerine kaldığı yerden devam etmesini dileriz." açıklaması yapıldı.

FENERBAHÇE KARİYERİ

Serdar Dursun, Fenerbahçe formasıyla 64 maça çıktı. Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 19 gol ve 9 asistlik performans gösterdi.