Serdar Dursun: Hakem düdüğü çalınca kıran kırana mücadele olacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Serdar Dursun: Hakem düdüğü çalınca kıran kırana mücadele olacak - Son Dakika Spor

Serdar Dursun: Hakem düdüğü çalınca kıran kırana mücadele olacak

6 saat önce

Serdar Dursun: Hakem düdüğü çalınca kıran kırana mücadele olacak"İnşallah gol atarsam heyecana kapılıp takım arkadaşlarıma sarılıp, öpmem""Hakem düdüğü çalınca kıran kırana mücadele olacak""Su içmek isteyen olursa maskeli fizyoterapistler ve doktorlar saha kenarında sana su...

Serdar Dursun: Hakem düdüğü çalınca kıran kırana mücadele olacak, System.String[]

Serdar Dursun: Hakem düdüğü çalınca kıran kırana mücadele olacak

"İnşallah gol atarsam heyecana kapılıp takım arkadaşlarıma sarılıp, öpmem"

"Hakem düdüğü çalınca kıran kırana mücadele olacak"

"Su içmek isteyen olursa maskeli fizyoterapistler ve doktorlar saha kenarında sana su getirecek"

"Maça çıkacağımız için heyecanlı ve mutluyuz"

"9 hafta sonra ilk defa takım halinde antrenman yaptık"

"Gol sevinçlerinde dikkat etmemiz lazım"

"Bu dönemde bol gollü maçlar olabilir"

İbrahim ALİOĞLU, İSTANBUL,

Almanya'da Darmstadt 98 forması giyen golcü oyuncu Serdar Dursun, koronavirüs nedeniyle verilen aranın ardından Bundesliga'nın yeniden başlamasından dolayı duyduğu heyecanı Demirören Haber Ajansı'na anlattı.

Dursun, "Gol sevinçlerinde dikkat etmemiz lazım. İnşallah gol atarsam heyecana kapılıp takım arkadaşlarıma sarılıp, öpmem.  Bu konuda net bir kara çıkmadı ama belki hakem böyle durumlarda sarı kartla cezalandırabilir" dedi.

"MAÇA ÇIKACAĞIMIZ İÇİN HEYECANLI VE MUTLUYUZ"

Golcü oyuncu Serdar Dursun, lige verilen aradan sonra maçların başlamasından dolayı mutlu olduklarını söyleyen "Bu hafta Almanya'da 1'inci ve 2'nci Lig başlıyor. İlk maçımıza Karlsruhe deplasmanına çıkacağız. Almanya'da takımlar maçlardan bir hafta önce zorunlu kampa giriyor.  Şu an takımın kamp yaptığı oteldeyiz. Fiziksel olarak hazırız. Çok ağır antrenmanlar yaptık. Hocamız bizi iyi hazırladı. Psikolojik olarak hepimiz için zor bir dönem. Cumartesi gününü iple çekiyoruz. İlk maça çıkacağımız için heyecanlı ve mutluyuz. Cumartesi günü maça çıktığımızda hem fiziksel, hem de psikolojik olarak hazır mıyız göreceğiz" diye konuştu.

"10 GÜNDÜR TAKIM OLARAK ANTRENMAN YAPIYORUZ"

Darmstadt 98 forması giyen golcü futbolcu ağır antrenmanlar yaptıkları söyleyerek, "Bu dönemde antrenmanlar verimli oldu. İlk zamanlar 5'şerli gruplar halinde antrenmanlar yapıyorduk. Yaklaşık 10 gündür de takım antrenmanı yapıyoruz. Hocamız bize bu hafta pas kalitesi ve teknik olarak geliştiğimizi söyledi. Çok detaylı çalıştık" dedi.

"GOL SEVİNÇLERİNDE DİKKAT ETMEMİZ LAZIM

Maçlarda uygulanacak bazı hijyen kurallarından da bahseden Dursun, DHA'ya yaptığı açıklamada, "Kalan 9 maç hepimiz için çok zor geçecek. Futbolcular için seyircisiz oynamak zor. Geçen cumartesi günü takımımız 11'e 11 maç yaptı. Maçların provasını yaptık.  Hazırlık maçı havasındaydı ama bu maçlar puan maçları olacak. Biran önce herkesin bu duruma alışması lazım. Gol sevinçlerine hakemler dikkat edecek. 2-3 kişi aynı anda sevinemeyecek. Hocalar maç esnasında maske takmak zorunda. Yedek kulübesinde oturan oyuncular da maske takacak. Büyük ihtimalle tribünde oturacaklar. Maçlara iki otobüsle gideceğiz. Gol sevinçlerinde dikkat etmemiz lazım. İnşallah gol atarsam heyecana kapılıp takım arkadaşlarıma sarılıp, öpmem.  Bu konuda net bir kara çıkmadı ama belki hakem böyle durumlarda sarı kartla cezalandırabilir. Yedek kulübesinde de üzerine isimlerimizin yazılı olduğu içeceklerimiz mesafeli bir şekilde koyulacak. Su içmek istersen maskeli fizyoterapistler ve doktorlar saha kenarında sana suyu getirecek" şeklinde konuştu.

"HAKEM DÜDÜĞÜ ÇALINCA KIRAN KIRANA MÜCADELE OLACAK"

Maç başlayınca virüsün unutulacağını söyleyen Dursun, "Virüsü unutmak tabii ki kolay değil. Maçlardan önce aklına gelebilir ama hakem düdüğü çalınca kıran kırana bir mücadele olacak. Bütün futbolcular futbol oynamayı çok özledi. Artık herkes sahaya çıkmak ve kendini göstermek istiyor. İç saha, dış saha faktörü de yok. Herkes eşit. Bazı oyuncular baskı altında oynayamaz. O nedenle o oyuncular için bu dönem avantaj olabilir. Seyircisi olan büyük takımlar için kolay olmayacak, arkalarında itici güç yok. Bir takım deplasmana gidince baskı görüyordu o olayda şimdi kalktı. Bol gollü maçlar olabilir" dedi.

Serdar Dursun, Almanya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.05.2020 12:02 Kaynak: DHA

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