SPOR Serdar Dursun: Milli maçları izlerken çok heyecanlanıyorum - Son Dakika

SPOR Serdar Dursun: Milli maçları izlerken çok heyecanlanıyorum

17.03.2021 10:33

SPOR Serdar Dursun: Milli maçları izlerken çok heyecanlanıyorum"Bu sezon 27 maçta 17 gol attım, 8 asist yaptım""Milli takımda oynamak en büyük hayalim""Milli takımda çok iyi bir ekip ve çok iyi hocamız var""Menajerim birçok ülkeden takımlarla görüşüyor""Süper Lig takımlarının taraftarlarından...

SPOR Serdar Dursun: Milli maçları izlerken çok heyecanlanıyorum

"Bu sezon 27 maçta 17 gol attım, 8 asist yaptım"

"Milli takımda oynamak en büyük hayalim"

"Milli takımda çok iyi bir ekip ve çok iyi hocamız var"

"Menajerim birçok ülkeden takımlarla görüşüyor"

"Süper Lig takımlarının taraftarlarından 'bize gel' mesajları alıyorum"

"Sezon sonu Süper Lig'e gelebilirim"

İbrahim ALİOĞLU/İSTANBUL, (DHA) - Almanya Bundesliga 2'de Darmstadt 98 forması giyen Serdar Dursun, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Golcü oyuncu, "Milli maçları izlerken çok heyecanlanıyorum. Milli takımda oynamak benim en büyük hayalim, en büyük hedefim. Çağrılırsam katkı sağlayacağımı düşünüyorum ve en iyisini yapacağım. Milli takımda çok iyi bir hocamız ve çok iyi bir ekibimiz var" dedi.

"BU SEZON 27 MAÇTA 17 GOL ATTIM, 8 ASİST YAPTIM"

29 yaşındaki hücum oyuncusu geçen sezon 36 karşılaşmada 19 gol ve 6 asistlik performans sergilemişti. Bu sezon hedefinin gol krallığı olduğunu belirten Serdar Dursun, "Bu sezon benim açımdan gayet olumlu geçiyor. 27 maç oynadık, 17 gol attım ve 8 de asist yaptım. Ligde 9 maçımız daha kaldı. Bu maçlarda da elimden geleni yaparak atabildiğim kadar gol atacağım" diye konuştu.

"MİLLİ TAKIMDA ÇOK İYİ BİR EKİP VE ÇOK İYİ HOCAMIZ VAR"

Türkiye A Milli Takım forması giymenin en büyük hayali olduğunu vurgulayan Dursun, "Milli takımda oynamak benim en büyük hayalim, en büyük hedefim. Çağrılırsam katkı sağlayacağımı düşünüyorum ve en iyisini yapacağım. Çağrılmazsam da her zaman olduğu gibi destek vermeye devam edeceğim. Milli maçları izlerken çok heyecanlanıyorum. Değişik duygular yaşıyorum. O formayı giydiğimi ve neler yapabileceğimi hayal ediyorum. Milli takımda çok iyi bir hocamız ve çok iyi bir ekibimiz var. Bu ekibin için de olmak istiyorum" dedi.

"SÜPER LİG'DEKİ TAKIMLARIN TARAFTARLARINDAN 'BİZE GEL' MESAJLARI ALIYORUM"

Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Serdar Dursun, birçok teklif aldığını söyledi. Deneyimli futbolcu, "Menajerim çoğu ülkedeki takımlarla görüşme halinde. Almanya, İspanya, Türkiye, Güney Kore ve Arap ülkelerinden takımlarla görüşmeleri sürüyor. Bu sezonu en iyi şekilde tamamlamak istiyorum. Sezon onu da en iyi teklifi değerlendireceğim. Süper Lig'deki takımların taraftarından çok fazla 'bizim takıma gel' mesajı alıyorum. Beni kendi takımlarında görmek istiyorlar. Bu da beni çok mutlu ediyor. Sezon sonu Süper Lig'e de gelebilirim ama şu an atabildiğim kadar gol atmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

SPOR Serdar Dursun: Milli maçları izlerken çok heyecanlanıyorum
SPOR Serdar Dursun: Milli maçları izlerken çok heyecanlanıyorum
SPOR Serdar Dursun: Milli maçları izlerken çok heyecanlanıyorum
SPOR Serdar Dursun: Milli maçları izlerken çok heyecanlanıyorum
SPOR Serdar Dursun: Milli maçları izlerken çok heyecanlanıyorum

Spor Toto Süper Lig, Serdar Dursun, Almanya, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor SPOR Serdar Dursun: Milli maçları izlerken çok heyecanlanıyorum - Son Dakika Spor


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