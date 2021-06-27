Serdar Dursun: Tarihin en iyi on numarası Mesut Özil'le çok iyi anlaşacağız

Sarı-Lacivertliler'in yeni forveti Serdar Dursun, Alman Bild gazetesine transfer süreci ve hedefleri hakkında röportaj verdi.

İşte Dursun'un ifadeleri:

"ÇOK FAZLA TEKLİF VARDI"

"Transferde birçok seçeneğim vardı. La Liga, Serie A, Bundesliga, Çin, Dubai, Belçika, Polonya gibi ülkelerden teklif geldi. Fakat Fenerbahçe çok özel. Stada birçok kez gittim. Eşim ve ailem her zaman Fenerbahçe taraftarıydı. Teklif gelmesi çılgıncaydı. Bu yüzden hala tüylerim diken diken oluyor.

"MESUT'LA OYNAMAK HARİKA OLACAK"

Mesut Özil gibi harika oyuncularla oynamak çok özel. Tam arkamda oynayacak ve bana pas atacak. Mesut Özil, tarihin en iyi 10 numaralarından biri. Bu harika olacak.

"GALATASARAYMAÇINI İPLE ÇEKİYORUM"

Başkanlık seçimleri sonrasında teknik direktör açıklanacak. Galatasaray ile oynayacağımız derbi yılın en büyük maçı olacak. İstanbul'da iki yıl yaşamıştım, bu yüzden yolumu çok iyi biliyorum. Taraftarlar için inanılmaz bir maç. Almanya'da taraftarlar bir restoranda birbirlerini gördüklerini saygı duyarlar. Fakat Türkiye'de o an ortam hemen ısınabilir.

"50 BİNDEN FAZLA MESAJ ALDIM"

Fenerbahçe'ye gelmeden önce 18 bin takipçim vardı şimdi 100 binin üzerine çıktı. Bu çok daha fazla olacak. İmzadan sonra 50 binden fazla mesaj aldım.

"YEDEK OTURMAYA GİTMİYORUM"

Fenerbahçe'ye oynamak için gidiyorum. Yedek oturmak için değil. Ligde, Avrupa'da oynamak ve daha sonra Milli Takım'a gitmek istiyorum. Bu çok heyecanlı olacak.

"BURAYA GELMEK MUCİZE"

En iyi teklif Fenerbahçe'den mi geldi?" sorusuna yanıt veren Serdar Dursun, "Maddi olarak değil. Fakat herkes Fenerbahçe'de oynayamaz. Darmstadt'tan Fenerbahçe'ye gitme ihtimali zayıf, hatta bir mucize."