Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, düzenlediği basın toplantısında Ali Koç döneminde yapılan transferleri eleştirdi, alınması gereken futbolcuları işaret etti.
İşte Yıldırım'ın transferle ilgili sözleri:
Para yok diyorsan bırak kardeşim. Senden bizim beklentimiz Sergio Ramos boşta, git al. Benzema'yı al, Roma'dan Dzeko'yu al. Sana gidip Darmstadt'tan Serdar Dursun'u almak yakışmaz.
Anelka geldi burada yedek kulübesinde oturdu. Roberto Carlos geldi bu kulübe. Para yok diyorsun. O zaman bırak, herkes yapar bu işi."
Son Dakika › Spor › Serdar Dursun transferiyle alay eden Aziz Yıldırım, Ali Koç'a futbolcu önerdi - Son Dakika Spor