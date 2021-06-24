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Serdar Dursun transferiyle alay eden Aziz Yıldırım, Ali Koç'a futbolcu önerdi - Son Dakika

Serdar Dursun transferiyle alay eden Aziz Yıldırım, Ali Koç'a futbolcu önerdi

24.06.2021 12:00

Eski Başkan Aziz Yıldırım, "Sen Ali Koç'sun, Vehbi Koç'un torunusun, Rahmi Koç'un oğlusun. İnsanlar seni Darmstadt'tan Serdar Dursun'u transfer et diye başkan seçmedi. Marcelo'yu al, Ramos'u al, Benzema'yı al, Dzeko'yu al. Para yok diyorsan bırak, herkes yapar. İnsanlar seni paran var diye seçti" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, düzenlediği basın toplantısında Ali Koç döneminde yapılan transferleri eleştirdi, alınması gereken futbolcuları işaret etti.

İşte Yıldırım'ın transferle ilgili sözleri:

"SENDEN BEKLENTİMİZ RAMOS"

Para yok diyorsan bırak kardeşim. Senden bizim beklentimiz Sergio Ramos boşta, git al. Benzema'yı al, Roma'dan Dzeko'yu al. Sana gidip Darmstadt'tan Serdar Dursun'u almak yakışmaz.

"ANELKA GELDİ, CARLOS GELDİ"

Anelka geldi burada yedek kulübesinde oturdu. Roberto Carlos geldi bu kulübe. Para yok diyorsun. O zaman bırak, herkes yapar bu işi."

Serdar Dursun transferiyle alay eden Aziz Yıldırım, Ali Koç'a futbolcu önerdi

Serdar Dursun, Aziz Yıldırım, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Serdar Dursun transferiyle alay eden Aziz Yıldırım, Ali Koç'a futbolcu önerdi - Son Dakika Spor


YORUMLAR (2)
  • Ali Kublay: Doğruluk payı varda.finotial dair play uygulamaları var UEFA cepfen para koymayı kabul r Etmiyorum geli gider dengesi diye bir şey var Cevap Yaz 5 5 Yayından Kaldır
  • suna genç: Toplanan bağışları unutuyorsun. Ayrıca 52 gereksiz transfere verilen para ile 10-12 ama adam gibi futbolcu alabilirdi? 1 0 Yayından Kaldır
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