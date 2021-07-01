Serdar Gürler Konyaspor'da

Süper Lig'de yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren İttifak Holding Konyaspor, son olarak Antalyaspor'da forma giyen 29 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Serdar Gürler'i 2+1 yıllığına kadrosuna kattı.

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına iç ve dış transferde 4 futbolcuyla imza atarak başlayan Konyaspor, son olarak Antalyaspor formasını giyen Serdar Gürler'i transfer ettiğini açıkladı. Konya'da sağlık kontrolünden sorunsuz geçen sağ kanat oyuncusu sözleşmeye imza attı.