Son Dakika Haberleri: Serdar Kuzuloğlu: Bizim kuşak sanki bir dünya savaşından çıkmış gibi yetiştiriyor çocuklarını
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Serdar Kuzuloğlu: Bizim kuşak sanki bir dünya savaşından çıkmış gibi yetiştiriyor çocuklarını

19 dakika önce

Nelerle mutlu olup, nelerden kaygılanmamız gerekir? Teknoloji çağında daha iyi bir hayatı kurgulamak için bireylere ne gibi sorumluluklar düşüyor? Bilişim ve teknoloji yazarı, "İnternet Ekipler Emiri" gazeteci Serdar Kuzuloğlu, euronews Türkçe'nin sosyal söyleşi programı RÖP için anlattı

Serdar Kuzuloğlu: Bizim kuşak sanki bir dünya savaşından çıkmış gibi yetiştiriyor çocuklarını, System.String[]
Daha iyi bir hayata nasıl ulaşırız daha iyi bir hayatı nasıl yaşarız? Nelerle mutlu olup, nelerden umutlanıp nelerden kaygılanmamız gerekir? Teknoloji çağında daha iyi bir hayatı kurgulamak için bireylere ne gibi sorumluluklar düşüyor? Bilişim ve teknoloji yazarı, "İnternet Ekipler Emiri" gazeteci Serdar Kuzuloğlu, euronews Türkçe'nin sosyal söyleşi programı RÖP için anlattı.

Yazıları ve konuşmaları ile sosyal medya fenomenine dönüşen bilişim ve teknoloji yazarı, gazeteci Serdar Kuzuloğlu, toplumlar üzerine gözlemlerini ve görüşlerini paylaştı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 10:08 
Dünya
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