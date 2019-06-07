Serdar Kuzuloğlu: Bizim Kuşak Sanki Bir Dünya Savaşından Çıkmış Gibi Yetiştiriyor Çocuklarını

Nelerle mutlu olup, nelerden kaygılanmamız gerekir? Teknoloji çağında daha iyi bir hayatı kurgulamak için bireylere ne gibi sorumluluklar düşüyor? Bilişim ve teknoloji yazarı, "İnternet Ekipler Amiri" gazeteci Serdar Kuzuloğlu, euronews Türkçe'nin sosyal söyleşi programı RÖP için anlattı