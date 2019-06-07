Son Dakika Haberleri: Serdar Kuzuloğlu: Bizim Kuşak Sanki Bir Dünya Savaşından Çıkmış Gibi Yetiştiriyor Çocuklarını
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Serdar Kuzuloğlu: Bizim Kuşak Sanki Bir Dünya Savaşından Çıkmış Gibi Yetiştiriyor Çocuklarını

24 dakika önce

Nelerle mutlu olup, nelerden kaygılanmamız gerekir? Teknoloji çağında daha iyi bir hayatı kurgulamak için bireylere ne gibi sorumluluklar düşüyor?

Nelerle mutlu olup, nelerden kaygılanmamız gerekir? Teknoloji çağında daha iyi bir hayatı kurgulamak için bireylere ne gibi sorumluluklar düşüyor? Bilişim ve teknoloji yazarı, "İnternet Ekipler Amiri" gazeteci Serdar Kuzuloğlu, euronews Türkçe'nin sosyal söyleşi programı RÖP için anlattı
Serdar Kuzuloğlu: Bizim Kuşak Sanki Bir Dünya Savaşından Çıkmış Gibi Yetiştiriyor Çocuklarını
Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 12:01 
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