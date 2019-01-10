Son Dakika Haberleri: Serdar Mersin: 'Halkımıza Ayrım Yapmadan Hizmet Edeceğiz'

Serdar Mersin: 'Halkımıza Ayrım Yapmadan Hizmet Edeceğiz'

47 dakika önce

İzmir'in Foça ilçesinde Cumhur İttifakı'nın MHP'den belediye başkan adayı olan Serdar Mersin, seçim çalışmalarını sürdürüyor.

Serdar Mersin: 'Halkımıza Ayrım Yapmadan Hizmet Edeceğiz', System.String[]
İzmir'in Foça ilçesinde Cumhur İttifakı'nın MHP'den belediye başkan adayı olan Serdar Mersin, seçim çalışmalarını sürdürüyor.

Foça MHP İlçe Başkanı Turan Çetinarslan ve Foça AK Parti İlçe Başkanı İrfan Çalışkan ile birlikte sahaya çıkan Serdar Mersin, Foça Kaymakamlığı ile Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret ettiler. Vatandaşlarla da bir araya gelen Mersin, Foça için planladığı projelerini anlattı, seçmenden destek istedi. Cumhur İttifakı'nın önemine değinen Mersin, "Foça'da eğitimin sorunları ve çözüm önerileri konusunda İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Yüksel Akar'dan bilgi aldık. Cumhur İttifakı'nın adayıyız. İnşallah hemşehrilerimize ayrım yapmadan hizmet etmeye devam edeceğiz." dedi. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 11:41 Kaynak: İHA

Politika
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