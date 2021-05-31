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Serdar Noorzad: "Petrol fiyatları pandemi öncesi dönemden çok daha iyi durumda " - Son Dakika

Serdar Noorzad: "Petrol fiyatları pandemi öncesi dönemden çok daha iyi durumda "

31.05.2021 09:56
Serdar Noorzad:

Noorzad Petrokimya Şirketi CEO'su olarak görev yapan genç iş adamı Serdar Noorzad, global piyasalardaki emtialarla ilgili değerlendirmelerini paylaştı.

Noorzad Petrokimya Şirketi CEO'su olarak görev yapan genç iş adamı Serdar Noorzad, global piyasalardaki emtialarla ilgili değerlendirmelerini paylaştı. Serdar Noorzad, "Özellikle petrolde pandemi nedeniyle tüketim azlığına dayalı olan bir düşüş söz konusuydu. Ama şu anda pandemi öncesi dönemdekinden çok daha iyi bir durumda seyrediyor" dedi.

Petrole dayalı üretilen ürünlerin fiyatlarına da yansıyacağını belirten Serdar Noorzad, "Petrole yatırım yapanlar için iyi bir haber olarak değerlendirilebilir. Şu anda 65 dolar üst direnç, 62 dolar ise düşüş direnci olarak görünüyor. Eğer 65 dolar üzerine çıkarsa 70 dolara dayanabilir. 62 dolar seviyelerine inerse de 57 dolar seviyesine gerileyebilir" dedi.

Serdar Noorzad, petrol fiyatlarının sadece kendileri gibi petrol şirketlerini ilgilendirmediğini belirterek, "Forex yatırımcılarının uluslararası paralar, kripto paralar, değerli metaller, madenler ve diğer emtialarla işlem yaptıkları bilinen bir gerçektir. Ancak bu piyasalarda döviz çiftlerinden sonra en fazla işlem hacmine sahip olan yatırım araçlarından biri de petrol olarak değerlendirilmektedir. O nedenle petrol fiyatlarının seyri, petrole dayalı üretim yapan, petrol çıkaran ve satanlardan başka uluslararası piyasalarda petrol işlemi yapan forex yatırımcılarını da yakından ilgilendirmektedir" diye konuştu.

Başarılı iş adamı Serdar Noorzad, aile şirketi olan Noorzad Petrokimya Şirketi'nin CEO'su olduğundan beri, şirketin iş hacmi artmış ve başarılı projelerde daha fazla yer almaya başlamıştır. Bu başarıyı sadece kendine mal etmeyen Serdar Noorzad, "Şirketimizin uluslararası piyasalarda yükselen başarısının arkasında çok güçlü ve azimli bir kadro yer alıyor. Hepimiz bu şirketi bir aile olarak görmekteyiz. Her zaman da aile olmaya devam edeceğiz. Ailemizi bir arada tutan ve yücelten değerler bizim genetik mirasımızdır. Çok çalışmak ve asla vazgeçmemek DNA kodlarımızın en temel yapı taşlarıdır. O nedenle bizim için 'zor kolaydır ama imkansız biraz zorlar' mottosu hayat felsefemiz olmuştur. Bu kadar uzman ve adanmış bir kadro ile bu başarı elbette bir tesadüf olmayacaktır" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Serdar Noorzad: Petrol fiyatları pandemi öncesi dönemden çok daha iyi durumda

İş Adamı, Yatırım, Petrol, CEO, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Serdar Noorzad: 'Petrol fiyatları pandemi öncesi dönemden çok daha iyi durumda ' - Son Dakika


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