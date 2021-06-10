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Serdar Örnek yeniden sahnelere döndü! Korona çıkınca sazı bırakıp, çiğ köfte yoğurmaya başlamıştı - Son Dakika

Serdar Örnek yeniden sahnelere döndü! Korona çıkınca sazı bırakıp, çiğ köfte yoğurmaya başlamıştı

10.06.2021 18:24

Koronavirüs salgını nedeniyle eğlence mekanlarının kapatılması çok sayıda müzisyeni kötü etkiledi. İşsiz kalan çoğu müzisyen çareyi aşka sektörlerde çalışmakta buldu. Onlardan biri de Mardinli Serdar Örnek oldu. Salgın döneminde çiğ köfte salonu işleten Örnek, kısıtlamaların gevşemesiyle birlikte yeniden düğün salonlarında sahne almaya başladı.

Koronavirüs salgınının büyük darbe vurduğu sektörlerden biri de müzik sektörü oldu. Salgınla birlikte düğünlere yasak gelmiş, eğlence mekanları da kapatılmıştı. Bu nedenle çok sayıda müzisyen, çareyi başka sektörlerde çalışmakta buldu. Mardin'de koronavirüs salgını nedeniyle sahneye çıkamayan ve çiğ köfte dükkanı açan Serdar Örnek, düğün salonlarının açılmasıyla birlikte yeniden sahnelere dönmenin mutluluğunu yaşadı.

"SEKTÖRÜMÜZ YAVAŞ YAVAŞ AÇILIYOR"

Düğünlerin yasaklanmasının ardından çareyi çiğ köfte salonu açmakta bulduğunu aktaran Serdar Örnek, "Yaklaşık 12 yıldır müzikle uğraşıyorum. Ama son 1 buçuk yıldır pandemi yüzünden evlere kapandık. Müzik hayatı hepten öldü bitti. Daha öncesinde işsizlikten dolayı evde oturmaktansa bir çiğ köfte salonu açtık. Şu anda yavaş yavaş inşallah sektörümüz açılıyor gibi" dedi.

Korona çıkınca sazı bırakıp, çiğköfte yoğurmaya başlayan Serdar Örnek yeniden sahnelere döndü

Düğünlerin ekonomiye ciddi bir katkı sunduğunu ifade eden Örnek, "Düğünler sadece ülkenin değil bütün dünyanın ekonomisini ayakta tutan sektörlerden biridir. Bu pandemi dönemi sürekli olacak değil. İnşallah bitecek" diye konuştu.

"EN KISA ZAMANDA AŞI OLACAĞIZ"

Müzisyenlerin tekrar sahnelerde olacaklarını belirten Örnek, "En kısa zamanda inşallah düğünlerimize sahnelerimize geri döneceğiz. Müzisyen için sahne hayattır. Bunu bütün müzisyenler ve müzikle uğraşan dostlarımız bilir. Müzisyen hiçbir zaman unutulmamalı diyorum. Sağlık Bakanımız 2 gün önce açıklama yaptı. Artık müzik ile uğraşan müzisyen dostlarımızda şu anda aşı olmaya başlayacak. Bizde en kısa zamanda randevumuzu alacağız. Biz aşı olacağız. Bir an önce herkes aşı olsun ve bir an önce maskelerden kurtulalım" ifadelerini kullandı.

Serdar Örnek yeniden sahnelere döndü! Korona çıkınca sazı bırakıp, çiğ köfte yoğurmaya başlamıştı

Koronavirüs, Mardin, Müzik, Düğün, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Serdar Örnek yeniden sahnelere döndü! Korona çıkınca sazı bırakıp, çiğ köfte yoğurmaya başlamıştı - Son Dakika


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