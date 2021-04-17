Serdar Ortaç'tan şaşırtan 'LGBTİ+' çıkışı! - Son Dakika

Serdar Ortaç'tan şaşırtan 'LGBTİ+' çıkışı!

17.04.2021 11:59
Serdar Ortaç'tan şaşırtan 'LGBTİ+' çıkışı!, System.String[]

Ünlü sanatçı Serdar Ortaç, Buket Aydın'ın Koltuk programına konuk oldu. Ortaç, 'LGBTİ+'li bireyler hakkında ne düşünüyorsunuz?' sorusuna çarpıcı bir yanıt verdi. İşte Ortaç'ın açıklamaları...

Buket Aydın'ın Koltuk programının bu haftaki konuğu şarkıcı, söz yazarı ve besteci Serdar Ortaç oldu. Ortaç, programda çarpıcı açıklamalar yaparak sosyal medyanın gündemine oturdu. Ortaç, "İddia edildiği gibi maddi durumunuzu kurtarmak için mi iktidara yakın duruyorsunuz?" sorusuna "Devlet olmazsa hiçbir şey olmaz. Ben devletçi bir adamım. Devletin başına Kemal Kılıçdaroğlu geçse onu da savunurum. Tayyip Erdoğan varsa yine savunurum. Yarın başkası gelse onu da savunurum. Zamanında yaptım o hataları. Anladım devlet olmazsa biteriz" yanıtını verdi.

"DEVLETİN BAŞINDA OLDUĞU İÇİN SEVİYORUM"

Aydın'ın sorularını yanıtlayan Ortaç, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili şunları söyledi: "Ama özel olarak sorarsanız... Ben Tayyip beyi kişilik olarak seviyorum. Emine ablamı da... İnsanlıklarını gördüğüm için seviyorum. Kimse görmüyor ki atıp tutarlar. Yakın temasım oldu. Ama devletin başında falan diye değil. Bana ne kıyağı olacak.

Devletin başında olduğu için seviyorum, bizi bir arada tuttuğu için seviyorum. Hatalarını kabul ettiği için seviyorum. Daha ne diyeyim ki."

"ORASINI BURASINI AÇIP, TAKSİM'DE YÜRÜMEMELİLER

Buket Aydın, Serdar Ortaç'a 'LGBTİ'li bireyler hakkında ne düşünüyorsunuz?' diye de sordu. Ortaç, sapkınlığın toplumda yaygınlaşmaması gerektiğini vurgulayarak, "LGBTİ'liler, orasını burasını açıp Taksim'de yürümemeli" cevabını verdi.

Serdar Ortaç, Buket Aydın'a yaptığı açıklamalarla twitter'da trend topic oldu.

Serdar Ortaç'tan şaşırtan 'LGBTİ+' çıkışı!

Kemal Kılıçdaroğlu, Serdar Ortaç, Buket Aydın, Aydın, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Serdar Ortaç'tan şaşırtan 'LGBTİ+' çıkışı! - Son Dakika Magazin


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