Serdar Ortaç: 120 bin TL kredi ödüyorum
6 saat önce
Ortaç, bu süreçte yaşadığı ekonomik zorlukları anlattı: "Bankadan 5 milyon TL kredi aldım, ödemeleri hazirana kadar erteledim. Yoksa zaten taksitleri ödeyemezdim. Aylık 120 bin TL sadece evin kredisini ödüyorum.
Ortaç, bu süreçte yaşadığı ekonomik zorlukları anlattı: "Bankadan 5 milyon TL kredi aldım, ödemeleri hazirana kadar erteledim. Yoksa zaten taksitleri ödeyemezdim. Aylık 120 bin TL sadece evin kredisini ödüyorum." Ünlü şarkıcı eskisi gibi kira gelirinin de olmadığını söyledi: "Eskisi gibi kira gelirim yok. Bir lira para biriktirmedim. Telif gelirse geçiniyoruz."
Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 09:16
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