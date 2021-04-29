Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın eski eşi model Chloe Loughnan, aradığı aşkı sonunda buldu. Loughnan, Maldivler tatilinde yeni sevgilisiyle ilk kez fotoğraf paylaştı.

Chloe Loughnan ve yeni sevgilisinin bu pozuna beğeni yağdı.

Chloe Loughnan, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada eski eşi Serdar Ortaç'ın kendisine nafaka ödemediğini söylemişti.

"ONUNLA ANILMAYA İHTİYACIM YOK"

Serdar Ortaç'ın eski eşi olarak anılmaktan rahatsızlık duyduğunu ifade eden Chloe, "Ondan ayrıldım, birlikteliğimiz bitti. Haberler 'Serdar Ortaç'ın eski karısı' diye çıkıyor. Ben Türkiye ve birçok ülkede çalışan bir modelim. Onunla anılmaya, bir yerlere gelmeye ihtiyacım yok" demişti.

"HER AY PARA VERİYORUM"

Serdar Ortaç ise boşandıkları dönem "Hanıma 10 senelik hizmetinin karşılığında nafaka verdim. Kontrat yaptık. Her ay güzel bir miktar ödüyorum. Kafamı hiç ağrıtmayan biriydi. Verdiklerim helal olsun" açıklamasını yapmıştı.