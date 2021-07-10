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SERDAR ORTAÇ 50 YAŞINDAN SONRA YİNE HEDEF ARIYORUM - Son Dakika

SERDAR ORTAÇ 50 YAŞINDAN SONRA YİNE HEDEF ARIYORUM

10.07.2021 12:03

İZMİR'in Bayraklı ilçesindeki bir restoranda sahneye çıkan Serdar Ortaç, şarkılarıyla hayranlarına keyifli saatler yaşattı.

İZMİR'in Bayraklı ilçesindeki bir restoranda sahneye çıkan Serdar Ortaç, şarkılarıyla hayranlarına keyifli saatler yaşattı. Sahne öncesi kuliste DHA mikrofonuna konuşan Ortaç, Benim hedefim star olmaktı, star oldum. Şimdi başka bir hedef arıyorum. 50 yaşından sonra yine hedef arıyorum

Pandemi nedeniyle uzunca süre evlerinde kalan İzmirliler, normalleşmeyle birlikte yeniden kapılarını açan eğlence mekanlarına akın etti. Şarkıcı Serdar Ortaç bir restoranda sahneye çıktı. Sahnede kaldığı yaklaşık 3 saat boyunca 'Karabiberim', 'İsmi lazım değil', 'Bilsem ki', 'Canıma minnet' ve 'Dansöz' gibi sevilen şarkılarını seslendiren Serdar Ortaç, hayranlarına eğlenceli saatler yaşattı.

SAĞLIĞIN ÖNEMİNİ VURGULADI

Konser öncesi kuliste DHA mikrofonlarına da konuşan Serdar Ortaç, Halk eskisi gibi dans etmeyi ve eğlenmeyi özledi. Bizimkiler eğlenmeyi çok sever. Yeni yerler açıldı. Bugün sahne alacağımız yer de bunlardan biri ve çok güzel dedi.

'Bu devirde kimse sultan değil, padişah değil' adlı parçasını hatırlatan Serdar Ortaç, pandemide sağlığın ne kadar önemli olduğunun ortaya çıktığını söyledi. Ortaç, Bir sağlığa bakıyor. O yüzden ders alalım. Herkes bir hedef bulsun. Hedefsiz insan hayatı biter. Benim hedefim star olmaktı, star oldum. Şimdi başka bir hedef arıyorum. 50 yaşından sonra yine hedef arıyorum. O yüzden herkesin bir hedefi olsun dedi.

Serdar Ortaç'ın sahneye çıktığı işletmenin ortaklarından Erkan Arslan, Pandemi nedeniyle çok zor günler geçirdik. İnsanlar evde nefessiz kaldı. İnsanlar gezmeye, eğlenmeye hasret kaldı. İnsanların eğlendirmek için varız. Serdar Ortaç, bizimle. Güzel bir gece olacak dedi.

SERDAR ORTAÇ 50 YAŞINDAN SONRA YİNE HEDEF ARIYORUM
SERDAR ORTAÇ 50 YAŞINDAN SONRA YİNE HEDEF ARIYORUM
SERDAR ORTAÇ 50 YAŞINDAN SONRA YİNE HEDEF ARIYORUM
SERDAR ORTAÇ 50 YAŞINDAN SONRA YİNE HEDEF ARIYORUM
SERDAR ORTAÇ 50 YAŞINDAN SONRA YİNE HEDEF ARIYORUM
SERDAR ORTAÇ 50 YAŞINDAN SONRA YİNE HEDEF ARIYORUM
SERDAR ORTAÇ 50 YAŞINDAN SONRA YİNE HEDEF ARIYORUM
SERDAR ORTAÇ 50 YAŞINDAN SONRA YİNE HEDEF ARIYORUM
SERDAR ORTAÇ 50 YAŞINDAN SONRA YİNE HEDEF ARIYORUM
SERDAR ORTAÇ 50 YAŞINDAN SONRA YİNE HEDEF ARIYORUM
SERDAR ORTAÇ 50 YAŞINDAN SONRA YİNE HEDEF ARIYORUM
SERDAR ORTAÇ 50 YAŞINDAN SONRA YİNE HEDEF ARIYORUM
SERDAR ORTAÇ 50 YAŞINDAN SONRA YİNE HEDEF ARIYORUM
SERDAR ORTAÇ 50 YAŞINDAN SONRA YİNE HEDEF ARIYORUM
SERDAR ORTAÇ 50 YAŞINDAN SONRA YİNE HEDEF ARIYORUM

Serdar Ortaç, Pandemi, İzmir, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SERDAR ORTAÇ 50 YAŞINDAN SONRA YİNE HEDEF ARIYORUM - Son Dakika


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