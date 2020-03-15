Serdar Ortaç: Aklı olan evlenmez

İrlandalı manken Chloe Loughnan'dan boşandıktan sonra meslektaşı Seçil Gür'le aşk yaşamaya başlayan Ortaç, bekar dinleyicilerine şöyle seslendi: "Evlenmeyin. Aklı olan evlenmez. Evlilik, iki delinin altından kalkabileceği bir şey."