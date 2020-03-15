Serdar Ortaç: Aklı olan evlenmez - Son Dakika
Son Dakika Magazin Serdar Ortaç: Aklı olan evlenmez - Son Dakika Magazin

Serdar Ortaç: Aklı olan evlenmez

6 saat önce

İrlandalı manken Chloe Loughnan'dan boşandıktan sonra meslektaşı Seçil Gür'le aşk yaşamaya başlayan Ortaç, bekar dinleyicilerine şöyle seslendi: "Evlenmeyin. Aklı olan evlenmez. Evlilik, iki delinin altından kalkabileceği bir şey."

Serdar Ortaç: Aklı olan evlenmez, System.String[]

İrlandalı manken Chloe Loughnan'dan boşandıktan sonra meslektaşı Seçil Gür'le aşk yaşamaya başlayan Ortaç, bekar dinleyicilerine şöyle seslendi: "Evlenmeyin. Aklı olan evlenmez. Evlilik, iki delinin altından kalkabileceği bir şey."

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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 01:52 
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