Serdar Ortaç: Aklı olan evlenmez
6 saat önce
İrlandalı manken Chloe Loughnan'dan boşandıktan sonra meslektaşı Seçil Gür'le aşk yaşamaya başlayan Ortaç, bekar dinleyicilerine şöyle seslendi: "Evlenmeyin. Aklı olan evlenmez. Evlilik, iki delinin altından kalkabileceği bir şey."
İrlandalı manken Chloe Loughnan'dan boşandıktan sonra meslektaşı Seçil Gür'le aşk yaşamaya başlayan Ortaç, bekar dinleyicilerine şöyle seslendi: "Evlenmeyin. Aklı olan evlenmez. Evlilik, iki delinin altından kalkabileceği bir şey."
Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 01:52
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