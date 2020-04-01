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Serdar Ortaç 'bir çay demleyenim yok' dedi taksi durağına gitti
7 saat önce
Geçtiğimiz günlerde corona virüs şüphesiyle tek başına hastaneye giden Serdar Ortaç, testlerinin sonucunu negatif çıktığın açıklamıştı.
Geçtiğimiz günlerde corona virüs şüphesiyle tek başına hastaneye giden Serdar Ortaç, testlerinin sonucunu negatif çıktığın açıklamıştı.
Karantina günlerini evinde tek başına geçiren ünlü şarkıcı canı sıkılınca mahallesinde bulunan taksi durağına gitti.
"Ağabeylerim bana çay verdi" şeklinde bir paylaşımda bulunan Serdar Ortaç, durakta bulunan şoförlere "Size biriken borcumu nasıl ödeyeceğim?" diye sorunca bir şoförden "Ödemezsin olur biter" yanıtını aldı. Şoförlere neden maske takmadıklarını soran Ortaç'a bir şoför "Acı patlıcanı kırağı çalmaz" cevabını verdi.
Programda verilen bilgiye göre Ortaç, aniden biten sürpriz ilişkisini soran yakınlarına "Seçil beni değil, şöhretimi sevdi" diyerek dert yanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 03:17
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