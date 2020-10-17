Serdar Ortaç: Bir telefona 23 bin TL veremem

Sevgilisi Seçil Gür'ün yeni şarkısı için toplantısı olduğunu ifade eden Ortaç, "Seçil her şeyin en iyisini hak ediyor. Bende olabildiğine destek olmaya çalışıyorum" dedi.

'CHLOE HAKKINDA KONUŞAMAM'

Eski eşi Chloe Loughnan hakkında konuşmama kararı alındığını da doğrulayan Ortaç, "Mahkemenin almış olduğu bir karar var. Bu ortak alınmış bir karar." diyerek detay vermekten kaçındı.

'23 BİN TL BÜTÇEMİ SARSAR'

iPhone 12 Pro'nun 23.600 TL'den satışa sunulması hatırlatılan Serdar Ortaç, "Ben bir telefona o kadar para veremem. Daha doğrusu bütçemi sarsar. Durumum iyi olsaydı verirdim. Milyonları olan bir insanı 23 bin TL etkilemez ama ben bu süreçte öyle bir para vermem." dedi.



