Serdar Ortaç, birlikte stüdyoya girdiği sevgilisine taktik verdi: Kızım asabi olmasana - Son Dakika
Son Dakika Magazin Serdar Ortaç, birlikte stüdyoya girdiği sevgilisine taktik verdi: Kızım asabi olmasana - Son Dakika Magazin

Serdar Ortaç, birlikte stüdyoya girdiği sevgilisine taktik verdi: Kızım asabi olmasana

43 dakika önce

Serdar Ortaç ve bir süre aşk yaşadığı sevgilisi Seçil Gür, sosyal medyada bir video paylaştı. Seçil Gür'ün şarkı söylediği videoda Serdar Ortaç, sevgilisine kamera karşısında nasıl hareket etmesi gerektiğini anlatıyor.

Kısa süre önce birlikteliklerini duyuran Serdar Ortaç ve Seçil Gür, sosyal medyadaki paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Ünlü çift, Serdar Ortaç'ın 50. yaş gününün ardından bugün de paylaştıkları bir video ile takipçilerinin karşısına çıktı.

ORTAÇ'TAN SEVGİLİSİNE TAKTİK

Seçil Gür'ün Instagram hesabından paylatığı videoda, genç şarkıcı, Sezen Aksu'nun İhanetten Geri Kalan şarkısını seslendirdi. Şarkıyı söylemeden önce Serdar Ortaç sevgilisine, kamera karşısında nasıl hareket etmesi gerektiğini anlattı.

"ŞİRİNLİĞİNİ VER"

Serdar Ortaç, Seçil Gür'e, "Kızım asabi olmasana, şirin olsana. Evet şirinliğini ver. Saçını da biraz salla" direktiflerini verdi.

Serdar Ortaç, birlikte stüdyoya girdiği sevgilisine taktik verdi: Kızım asabi olmasana
Serdar Ortaç, Gür, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 12:51 
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