Serdar Ortaç, Bursa'da hayranlarını coşturdu

BURSA'da sahneye çıkan şarkıcı Serdar Ortaç, sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Serdar Ortaç, dün gece Bursa'da sahne aldı. Geçmişten bugüne ilgi çeken şarkılarını seslendiren şarkıcınin sahne performansına 2 dansçı eşlik etti. Yaklaşık 2 saat boyunca sahnede kalan şarkıcı, hareketli şarkılarıyla sevenlerini eğlendirdi. Bursa'da olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu dile getiren Ortaç, dinleyicilerine konserin sonunda teşekkür etti.