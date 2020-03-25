Serdar Ortaç corona virüs şüphesiyle hastanede! - Son Dakika
Son Dakika Magazin Serdar Ortaç corona virüs şüphesiyle hastanede! - Son Dakika Magazin

Serdar Ortaç corona virüs şüphesiyle hastanede!

7 saat önce

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sonrası ünlü-ünsüz herkes evde kalmaya devam ediyor.

Serdar Ortaç corona virüs şüphesiyle hastanede!, System.String[]

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sonrası ünlü-ünsüz herkes evde kalmaya devam ediyor. Bu sabah kendini kötü hisseden Serdar Ortaç, corona virüsü testi yaptırmak için hastaneye gitti.


Bir taksiye binip tek başına hastaneye giden Ortaç, durumunu anlattı; Ateşim yok ama tedbiri elden bırakmamak lazım. Nezle, girip olmuşumdur inşallah. Hastane girişinde ateşimi ölçtüler 36.5 çıktı. Göğüs hastalıkları bölümüne geldim. Tomografiye alıp bronşlarıma bakacaklar. Test sonuçları çıktı negatifmiş, klasik bronşit! MS hastası olduğum için verdikleri bir ilaç bütün bağışıklık sistemimi koruyormuş zaten. Şimdi iyim. Serum takacaklar enerjim yükselsin diye…

Serdar Ortaç, Sabah, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 12:22 

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