Serdar Ortaç: Değerimi ölünce anlayacaklar - Son Dakika

Serdar Ortaç: Değerimi ölünce anlayacaklar

23.01.2021 12:29
Serdar Ortaç: Değerimi ölünce anlayacaklar, System.String[]

Nasılsınız? Her şey yolunda mı?Seçil Gür: Gayet iyiyiz.

Nasılsınız? Her şey yolunda mı?

Seçil Gür: Gayet iyiyiz. Karantina döneminde yeni bir proje yaptık. 23 Aralık'ta şarkım 'İşkence' çıktı. Hep stüdyodayız. Yeni şarkılar üzerine çalışıyoruz.

Serdar Ortaç: Evle stüdyo arasında mekik dokuyoruz. Eski günleri anıyoruz. Eski klipleri izleyip kıskanıyoruz. Ne güzel işler yapılıyormuş eskiden!

Artık neden olmuyor sizce?

S.O.: Bunu ben de çok soruyorum kendime. İnsanlar değişti, her şey değişti. Eskiden 'gurbetçi müziği' diye kimse rap'in yüzüne bakmazdı. Şimdi herkes rap dinliyor. Eskiden Müslüm Gürses'i sadece kendi kitlesi dinlerdi. Şimdi sosyete deli gibi Müslüm Gürses dinliyor.

Sürece rağmen 'İşkence' şarkısının geri dönüşlerinden memnun musunuz?

S.G.: Şarkım yazın çıksa eminim etkisi çok farklı olurdu. İnsanlar çok keyifsiz. Bu da her işe yansıyor ister istemez. Ama üretmeye devam. Şimdi altı şarkılık bir akustik projem var, ona çalışıyoruz.

SERDAR ORTAÇ: REKLAM İLİŞKİSİ YAŞAYAN KADIN EVDE YEMEĞİMİ YAPMAZ

Bir ayrılık dönemi yaşadınız ama tekrar birliktesiniz. Başlarda çoğu insan reklam ilişkisi olarak bakmıştı ilişkinize…

S.G.: İlişkimiz bir yılını doldurdu. Hala bunu konuşanlara hiçbir cevabım yok. Kendimi direkt kapatıyorum, duymazlıktan geliyorum.

S.O.: Reklam yapmak için el ele sahile çıkar, iki zevzek zevzek gülersin. Sonra herkes evine gider. Reklam ilişkisi yaşayan kadın evde yemeğimi yapmaz. "Aşçı tut kendine" der.

Seçil Hanım güzel yemek yapıyor sanırım…

S.O.: Offf! Anlatamam. Adanalı, oradan tahmin et. Seçil her şeyi güzel yapıyor. 24 saat dip dibeyiz. Ben hiç sıkılmıyorum ama o biraz sıkılıyor olabilir (Gülüyor) çünkü ben biraz çenebazım. Kafasının etini yiyorum bır bır. Ama sağ olsun, her halimi çekiyor. Seçil başka bir şey, tarif edemem.

25 YAŞINDA DÜNYANIN KRALI BENİM SANIYORDUM ŞİMDİ "HİÇBİR ŞEYİM" DİYORUM

Geçtiğimiz günlerde bir magazin muhabirinin "Sevgiliniz" hitabını düzeltip "Karım o benim" dediniz. "Evlilik defterini kapattım" demiştiniz. Fikriniz değişti mi?

S.O.: Boşandıktan sonra depresyona girdim, iki yıl sürdü. O süreçte Seçil'in karşıma çıkacağını nereden bilebilirdim. Gökten zembille indirdi Allah! Ona bakarsan 25 yaşında da "Dünyanın kralı benim" sanıyordum. Şimdi "Hiçbir şeyim" diyorum.

Şaka yapıyorsunuz herhalde…

S.O.: Hayır, ciddiyim. Hatta Seçil bu konuda bana çok kızıyor. "Sen starsın, kendine gel" diyor. "Ne starı be!" diyorum.

Ama Seçil Hanım haklı biraz… Serdar Ortaç markası diye bir şey var.

S.G.: Bu, Serdar'ın hem çok sevdiğim hem de zaman zaman rahatsız olduğum bir özelliği Oya. Bu kadar kibirsiz olmasına bayılıyorum ama bazen de o tevazu öyle bir boyuta geliyor ki "Bir dakika, kendine gel" diyorum. (Gülüyor)

S.O.: Tabii ki kendimin farkındayım. Dile kolay, 30 sene onca güzel şarkıya imza atmışım. Bu Allah'ın bir lütfu bana. Milyon dolarların olsa satın alamazsın. Bazen gece yastığa başımı koyarken hayretler içinde kalıyorum. "Allah'ım, ne sevap işledim de bana bunu bahşettin" diyorum.

MEDENİ VE İNANÇLIYIM

İnançlısınız anladığım kadarıyla…

S.O.: Hiç öyle görünmüyorum ama çok inançlıyım. Tabii insanlar beni hep 30 dansçı kızla birlikte dans ettiğim kliplerimle tanıdığı için her zaman çok modern buldular. Ama modernlikle muhafazakarlık bir arada yürüyebilir.

Kendinizi böyle mi tanımlıyorsunuz? 'Modern muhafazakar' mısınız?

İkisi de değilim. Medeni ve inançlıyım.

İNSAN YALNIZ DOĞAR YALNIZ ÖLÜR

LİDERLER HEP YALNIZDIR ZATEN

Gazeteci Onur Baştürk, pandemi döneminde bir yazı yazdı, "Serdar Ortaç ve Yıldız Tilbe yalnızlığı diye bir şey var" dedi. Siz, kendinizi yalnız hissediyor musunuz?

S.O.: Bence hepimiz yalnızız. Ailemizi ve birlikteliklerimizi ayrı tutarak söylüyorum. Felsefi bir yerden bakacaksak, hepimiz yalnız doğuyor ve yalnız ölüyoruz. Yıldız örneği mesela... Yıldız hep zirvede. Liderler hep yalnızdır zaten. Babamın lafı bu. "Lidersen, yalnızlığı kabul et" der. E ben de az çok zirvedeyim sanırım. (Gülüyor)

DEĞERİMİ BEN ÖLÜNCE ANLAYACAKLAR YETENEĞİM ORTADA İŞTE

Serdar Bey, müziğinize yönelik en büyük eleştiri, her şarkınızın birbirine benzediği yönünde…

S.O.: Valla, böyle diyenler ben ölünce anlayacaklar, çok arayacaklar beni. Yalan söylüyorlar. Öyle olmadığını onlar da biliyor. Yaptığım işler ortada. Tabii ki eleştirebilirler, sevmeyebilirler ama yeteneğim ortada işte!

SERDAR ORTAÇ'TAN CEYLAN ERTEM'E: HERKES YERİNİ BİLECEK

Ceylan Ertem "Serdar Ortaç'ın hala popüler olmasına tahammül edemiyorum" dedi. Ne hissettiniz?

S.O.: Şunu söyleyeceğim sadece... Ben mesela, Mazhar Alanson'a, İbrahim Tatlıses'e bir eleştiri yapmayı haddim olarak görmem. Müziklerini sevmesem dahi onları incitecek bir şey söylemem. Böyle terbiye almışım. Herkes yerini bilecek. Bu kadar söylüyorum.

Serdar Ortaç: Değerimi ölünce anlayacaklar

Serdar Ortaç, seçil gür, Gurbetçi, Aralık, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Serdar Ortaç: Değerimi ölünce anlayacaklar - Son Dakika Magazin


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