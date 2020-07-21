Serdar Ortaç'ın Ahmet Kaya pişmanlığı

Ahmet Kaya'nın, Magazin Gazetecileri Derneği'nin 10 Şubat 1999'da düzenlediği 'Yılın En İyi 10 Müzik Yıldızı Yarışması' ödül töreninde "Kürtçe şarkı söylemek, klip çekmek istiyorum" ifadelerine tepki gösteren Serdar Ortaç, sahneye çıkıp Sibel Can'ın "Padişah" şarkısını "Bu devirde kimse sultan değil, hükümdar değil, padişah değil/ Atatürk yolunda tüm Türkiye/ bu vatan bizim/ ellerin değil" şeklinde okumuştu. Ortaç, şarkının ardından 10. Yıl Marşını söyledikten sonra ise konuklar, Ahmet Kaya'yı linç etti ve çatal bıçak fırlattı. Kaya, yaşananların ardından yurt dışına gitti ve 16 Kasım 2000 tarihinin sabahında geçirdiği kalp krizi sonucu Paris'te hayatını kaybetti.