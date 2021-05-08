Serdar Ortaç koronavirüs aşısının ilk dozunu yaptırdı, sosyal medyada paylaştı - Son Dakika

Serdar Ortaç koronavirüs aşısının ilk dozunu yaptırdı, sosyal medyada paylaştı

08.05.2021 09:06

Uzun yıllardır MS hastalığı ile mücadele ettiği bilinen 51 yaşındaki Serdar Ortaç, dün Biontech aşısının ilk dozunu yaptırdı. Sosyal medya hesabı üzerinden o anları paylaşan Ortaç, "Şifa olsun" notunu düştü.

Dünyayı etkisi altına alan ve milyonlarca kişinin canına mal olan koronavirüs pandemisi nedeniyle ülkemizde aşılamalar devam ediyor. Yıllardır MS hastalığı ile mücadele eden şarkıcı Serdar Ortaç da dün aşısının ilk dozunu yaptırdı.

"ŞİFA OLSUN"

Devlet hastanesinde koronavirüs aşısı olan Serdar Ortaç, o anlarını aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaştı. Aşı tercihini Biontech'ten yana kullanan şarkıcı, dün ilk dozunu yaptırdı. O anların videosunu paylaşarak herkesi aşı olması gerektiği konusunda uyaran Ortaç, "1. doz. Herkesin olması gerekiyor, şifa olsun, bismillah" ifadelerini kullandı.

Şarkıcı Serdar Ortaç koronavirüs aşısının ilk dozunu yaptırdı

51 yaşındaki Serdar Ortaç, yıllardır kısaca MS olarak bilinen Multiple skleroz (Çoklu sertleşim), beyni ve omuriliği tutan özbağışıklık hastalığı ile mücadele ediyor.

Serdar Ortaç koronavirüs aşısının ilk dozunu yaptırdı, sosyal medyada paylaştı

Kas Hastalığı, Sosyal Medya, Serdar Ortaç, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Serdar Ortaç koronavirüs aşısının ilk dozunu yaptırdı, sosyal medyada paylaştı - Son Dakika Magazin


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